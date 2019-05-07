〈時評〉新疆再教育營的名與實

國際社會通稱的新疆再教育營(Re-education Camp)，在中國的正式名稱是「職業技能教育培訓中心」，新疆官方媒體稱其乃為了「打擊恐怖主義」而設立的「去極端化培訓班」或「教育轉化培訓中心」，新疆自治區主席雪克來提•扎克爾指它們充其量只是「寄宿學校」，美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福(Randall Schriver) 則於五月三日嚴厲地以集中營(Concentration Camp) 名之。



其實，名稱遠不如實質內涵來得重要！正如莎士比亞說的，玫瑰就是換個名字，它還是同樣芬芳；也正如台灣當年關押政治犯的「仁愛莊」（仁愛教育實驗所）或「綠洲山莊」什麼的，名字雖然取得多麼親切動人或詩情畫意，卻掩蓋不了，背後傳出的，不是歡樂的歌聲而是淒厲的哀號。



職是，吾人要問的是：在中國新疆，美其名為「職業技能教育培訓中心」、「去極端化培訓班」或「寄宿學校」的，其實質內涵是什麼？



別的不說，光看看媒體曝光的「職業技能教育培訓中心」或「寄宿學校」，那比常人高一大截、上頭還架起鐵蒺藜的圍牆，那一座又一座高聳的瞭望警備塔，這樣的戒備森嚴、隔絕內外、如臨大敵，這些深具「中國社會主義特色」的硬體設施，究竟所為何來？

是怎樣的國家，才會有又是警備塔，又是高牆加鐵蒺藜的「職業技能教育培訓中心」（或「寄宿學校」）？是教育培訓中心（或「寄宿學校」）的免費吃住「福利」與「課程」太精彩、太熱門、太有號召力、太令人嚮往，唯恐「營區」外不夠資格的張三、李四們擅自硬闖蜂湧而入，不得以只好築起高牆、架起鐵蒺藜予以防阻圍堵？還是要讓「營區」內想向外竄逃的「學員」插翅也難飛？

以騙術起家的中國共產黨，在中國或許可以掛羊頭賣狗肉。但是，在國際社會，警備塔＋高牆＋鐵蒺藜，代表的是職業技能教育培訓中心？寄宿學校？還是監獄、集中營，答案其實是很清楚的！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）