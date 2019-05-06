蒙古驚傳鼠疫 全城封鎖

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合外電報導）蒙古衛生部證實，有一名38歲男子和他37歲的妻子，在吃了一隻蒙古旱獺的生肉與生內臟之後死亡。

據《西伯利亞時報》4日的報導，這起事件發生在蒙古與俄國邊境的小城烏列蓋（Ulgii）。事件發生後，蒙古衛生單位和軍方已將烏列蓋全城封鎖檢疫。目前當地約有數十位來自世界各地的遊客受到封城影響，暫時無法離開。

正在蒙古旅行的俄國遊客告訴《西伯利亞時報》，他們正打算離開烏列蓋繼續南行，卻發現所有的聯外道路都已封閉，這種感覺「很不真實」。現在他們與來自美國、荷蘭、瑞典、瑞士、韓國跟德國等地的遊客一起受困於烏列蓋，相關單位告訴他們週一（6日）會公布最新情況。

據信這對夫妻的死因是吃了感染鼠疫的蒙古旱獺腎臟。有蒙古當地媒體指出，蒙古人相信吃新鮮的旱獺生肉與生內臟對健康有益。

蒙古旱獺 (非當事旱獺, 圖／維基百科)

蒙古衛生部強調，他們認為目前的情況並不到危急或流行的程度。雖然檢疫的期限遲遲尚未公布，但檢疫時間最久可達21天。而曾與這對夫妻直接或間接接觸過的158人現在已「受到監控」。

俗稱「黑死病」的鼠疫是一種細菌感染的疾病，會藉由像旱獺這樣的野生囓齒動物做為傳染途徑。世界衛生組織的資料顯示，患病的成年人如果沒有接受治療，24小時內就會死亡。據估計，14世紀在歐、亞、非爆發的黑死病奪走5千萬條人命。