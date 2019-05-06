新二代演員返緬甸尋根　打開多年母女心結

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）新二代彭艷婷身為演員，前往緬甸學習傳統舞蹈，途中因與母親長時間相處，加深彼此溝通進而打開多年心結。

彭艷婷於緬甸出生、自國小從緬北密支那移住台灣，畢業於國立台北藝術大學 劇場藝術創作研究所，現為演員，專研於音樂劇歌唱與表演、京劇唱腔、現代舞、小提琴等項目。去年，攜手母親完成雲門流浪者計畫，並獨自前往緬甸學習舞蹈，為後續的表演努力。

因為特殊家族背景，成長過程中有著族群認同的矛盾及自卑感。彭豔婷日前於雲門流浪者計畫分享會上表示，這次的流浪之行，前半段與在中國雲南出生的母親同行，一起踏上母親當年的逃難路線，24小時的相處，讓母女二人有更緊密、更貼近的相處、衝突與對話，解開了彼此的心結，圓滿了母親及自己內心深處的不圓滿。

彭豔婷說明，計畫的後半段她獨自到緬甸學習緬族舞蹈，這些都將成為未來表演、創作的養分。

彭豔婷透露，表演給大家看在旅程中學習的緬甸傳統舞蹈，而母親則在一旁演唱樸質動聽的歌曲，這是她第一次，看到媽媽成為一個女人，與她平等的女人。

彭艷婷擁有精彩的劇場經歷，包含曾為慢島劇團《南薑 香茅 罌粟花》的讀劇演員、文化部藝術新秀創作踉蹌鴕鳥《水鳥樂園》、人从众創作体《掌中歲月》演員等。