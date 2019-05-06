教育部「台灣研究講座」新南向　馬來西亞大學文化交流

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「臺灣研究講座」與馬來西亞大學展開文學交流，並與青年學生對話，共探索馬華文化之美。

教育部「臺灣研究講座」今（2019）年首度與馬來西亞馬來亞大學合作，共同辦理文學交流主題，透過兩國文學創作者、學者與青年學生的交流對話，探索臺灣與馬華文學風格的異同，經由比較彼此的獨特性，而重新認識雙方文學的價值，除了帶動馬國民眾閱讀臺灣文學作品，亦可望持續提升新南向國家臺灣研究之風氣。

為提升全球臺灣研究的學術影響力、增進臺灣議題之國際能見度，教育部與世界一流大學合作設置臺灣研究講座。主題涵蓋歷史、文學、語言、政治、經濟、藝術等領域。透過開設臺灣研究課程、學者互訪、研究生獎學金、出版品、辦理工作坊/研討會、市民講座等方式，深耕臺灣研究領域、培育臺灣研究專家。

計畫合作多為區域研究風氣盛行之歐洲、北美洲知名學府，較少東南亞國家大學提出申請補助。為因應「新南向人才培育計畫」，教育部近年積極推動與新南向國家合作，陸續與泰國、越南、新加坡及印尼等國計6所大學共同辦理6項計畫，並獲致豐碩的執行成果。

去年，以泰國納黎萱大學「臺灣研究講座」計畫為例，該校以臺灣受國際注目的軟實力─文化創意產業為主題，開設相關課程、辦理學生互訪交流、師生共同田野調查、圓桌論壇等活動，讓臺灣軟實力在泰國被看見，更發現臺泰文創特色之互補性，增加未來臺泰文創產業合作的可能。

越南國民經濟大學以自然災害管理為題的計畫中，通過專家學者互訪、共同研究、開設學程等，共同提升臺越雙方因應氣候變遷之自然災害風險管理能力。該校代表來臺參訪期間，與臺灣颱風洪水研究中心、國家防災科技中心、臺北市防災社區等進行經驗交流，更與國立臺北大學簽訂合作備忘錄，在人員培訓、學生交換及學術交流方面推動具體合作方案。

本講座以臺灣研究為切入點，體現「新南向人才培育計畫」之以人為本、共同育才、雙向互惠精神。對新南向國家而言，得以深入瞭解臺灣各項議題的發展經驗；對臺灣而言，透過海外的相對觀點，得以重新發現自身經驗的意義與創新發展可能，以學術研究為基礎，進而尋求雙方實務合作機會，與新南向國家共創雙贏。