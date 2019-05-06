雲門流浪者都去哪？新南向遠行揭神秘面紗

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）雲門近日舉辦的「流浪者計畫」分享會上，邀請9位前往亞洲窮遊的「浪人」揭露遠行時心中的不安及恐懼，以及隨之而來的內在轉變。

「流浪者計畫獎助金」由雲門創辦人林懷民出資，並由雲門基金會執行，在智榮基金會及各界朋友支持下，14年已來獎助138位青年創作者及社會工作者，前往亞洲進行貧窮之旅，並舉辦「流浪者校園講座」與在校學生分享旅途中的歷程與感動，獲得廣大回響。

此次，分享會上可見申請者們前往新南向國家的旅行過程，包含，黃華揚拜訪日本里山里海地區，觀察學習當地居民及產業如何與環境共處；許安麒探訪中國城市的公民參與、科技、社群，如何關注社會議題並行動；陳亦琳拜訪泰國從農村及漁村轉型的生態社區，如何從「我」變成「我們」、與自然合作，作為離島永續發展的借鏡；莊榮哲前往中國雲南考察傣族最原初的紋身技藝內涵，以及探尋神秘的獨龍族紋面婦女；許程崴前往印度參與當地宗教的喪禮，以及融入印度生活日常，觀察和記錄當地人在生活中的各種大小儀式。

2020年「流浪者計畫」將於5月中旬至7月15日開放徵件，歡迎45歲以下，熱愛文學、音樂、表演藝術、影像、美術創作，或有志從事公共服務、城鄉發展、人道關懷、文史工作等社會工作者提出申請。