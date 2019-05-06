魔術師林陸傑重拾初心　印度國際大會秀一手

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）魔術師林陸傑為重拾表演魔術熱情，或雲門流浪者計畫補助，前往印度學習，並受邀至印度Maya國際魔術大會演出。

台灣宜蘭人林陸傑，接觸魔術長達11年，近年來在台灣、中國、美國、印度等有演出經驗。他於2017年獲選第14屆雲門流浪者計畫，隔年夏天前往印度進行兩個半月的流浪，期間熱衷研究古印度魔術，以溯源幻術濫觴來自我重新剖析，過程中受邀至印度Maya國際魔術大會擔任演出嘉賓。

林陸傑表示，因為失去對魔術的熱情，決心走訪完全陌生的地域，換一種口味呼吸，企圖透過再次大量地與人群接觸，得以拾回那份熱情，並獲取嶄新的靈感。

林陸傑透露，在印度時真切地感覺到前所未有的「一個人」，從各種害怕、不安，漸漸習慣後意外獲得同伴的開心，與同伴分道揚鑣時再度回到一個人的孤獨感，種種情緒在旅程中穿插著。回到台灣的那一刻，激動到想要趴在桃園機場的地上擁抱家鄉。

林陸傑於2017年至高雄衛武營參加法國新魔術工作坊後，開始深入思考魔術本質、身體和現今社會之間的關聯，試圖以魔術與資訊滿溢的新世代於劇場空間進行嶄新對話；2018年戲台酒館演出作品《現代神話》，將魔術搭上歷史、台灣習俗、哲學神話等命題結合來創作，找尋魔術和各元素碰撞的潛能。