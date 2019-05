(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 美國軍方表示,兩艘美國軍艦今(6)日航行通過南海、中國宣稱擁有主權的島嶼附近。此舉可能在兩國關係緊張之際激怒北京。

路透引述美國第七艦隊發言人杜斯(Clay Doss)說,普雷貝爾號(USS Preble)和鍾雲號(USS Chung Hoon)導彈驅逐艦,是從距離南沙群島的南薰礁(Gaven Reef)和赤瓜礁( Johnson Reef)12海浬內駛過。

杜斯表示,此次通過南海是「為了挑戰過度的海權主張,並維持對國際法管理下的航道的使用權。」("to challenge excessive maritime claims and preserve access to the waterways as governed by international law.")

由於適逢川普對中國產品宣布加稅,貿易戰再度升溫之際,這項明顯針對中國而來的行動,勢必再度激怒北京。