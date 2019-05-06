總財務長黃秋蓮郭台銘接班人？鴻海：董事長個人生涯規劃若有訊息將公告

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）鴻海董事長郭台銘4月宣布投入國民黨總統初選，傳將啟動接班，市場日前傳出，將由集團總財務長黃秋蓮接任董事長大位，而郭台銘則將擔任集團總裁。對此，鴻海重申，有關董事長個人生涯規劃，若有具體訊息將依規定辦理。

據中央社報導，知情人士透露，郭台銘因參選總統，將不會續任鴻海董事長及總經理，未來將退居二線，擔任集團總裁職務。

前外資分析師楊應超日前指出，郭台銘需要一個最懂鴻海、講話也不用怕沒人不聽的接班人，因此，推測總財務長黃秋蓮會是最佳人選。但其實以往每一次鴻海的重大投資案，郭台銘身邊總會帶著總財務長黃秋蓮，除了號稱是鴻海的「錢媽媽」，黃秋蓮更是一路跟隨郭台銘30餘年，早已被視為郭台銘最信任的財務助手。

黃秋蓮從郭台銘事業草創時期便是郭台銘的帳房，一路見證鴻海從小連接器廠到橫跨全球的代工帝國，多年以來黃秋蓮始終維持大掌櫃角色，是郭台銘最信任的老臣之一。

由於鴻海將在6月21日召開股東會全面改選董事，依照歷年經驗，鴻海將在5月中旬公布董事候選名單，從新提名董事名單中，外界可較清楚看出鴻海接班團隊，預期新任總經理、董事長都將列入董事名單。

對於郭台銘的接班人可能人選，除了黃秋蓮，被點名過者包括鴻騰六零八八精密科技（FIT）主席盧松青、夏普（Sharp）社長戴正吳、鴻海集團副總裁暨亞太電信董事長呂芳銘。

另外，根據媒體報導，鴻海總裁郭台銘4月22日大動作解除質押27萬多張鴻海股票，外界解讀是為了選總統布局，不過攤開鴻海內部人設質解質公告，可看出郭台銘設質、解質動作相當頻繁，銀行主管也表示，上市櫃公司老闆將股票質押作為短期資金融通工具，相當常見。