新一代十大亮點！醫療、環保、國防跨域設計具潛力

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）2019新一代設計展帶來多元展品，結合設計跨域一表創新思維且兼具社會責任，今（6）日則為展覽最後一天。

隨著金點新秀設計獎名單出爐，2019新一代設計展卻不止這些精彩作品！即將畢業投入產業界的大學生，結合當今時事探討多元議題，橫跨醫療、時尚、環保、國防等領域，使用兼具美感以及功能性的產品，盼解決生活難題並提升生活品質，極具量產潛力，現場更能聽到精彩的解說，現在一起來看看世貿一館內的10大亮點展品吧！

「TOMY」造口患者福音



TOMY試圖改善造口袋，此為研發中模型（右）（圖/台灣英文新聞Lyla）

南台科大學生顏瑜萱以及羅士欽替造口患者著想，設計能即時偵測並預防滲漏情形的造口袋，盼減輕造口患者出門在外的心理壓力，選用不同材質製作，能更服貼身體輕鬆自在活動。另外，透過裝置感應能在滲漏發生前更換造口袋，更衛生也更方便。作品入圍A+創意季。

「筋斗雲」辦公室內的時尚健身牆



筋斗雲營造辦公室健康生活並增添樂趣（圖/台灣英文新聞Lyla）

入圍紅點設計的「筋斗雲」由銘傳大學商品設計系四人組藍芷謙、鄧郁玟、呂巧棉、吳翰，針對長期久坐電腦前的上班族，或有肩頸痠痛等症狀的低頭族，透過不同的健體動作能活絡筋骨舒緩疼痛，且外觀簡單搭配圓弧的設計巧思，也能增添上班的樂趣。

「COMUSIC」兒童音樂啟蒙樂器組



可自行組裝的樂器組（圖/台灣英文新聞Lyla）

此作品入圍紅點設計、並進入金點新秀創業潛力類別決審階段，由銘傳大學商品設計系黃秀雯、徐寧壎、陳奕熹以及楊順立，針對3至6歲兒童設計的啟蒙音樂玩具，透過模組化可自由組合成不同樂器，例如鐵琴、鼓、木琴等，透過音樂刺激大腦，培養創造力及表現力。

「扭扭捏捏」送禮打破華人文化僵局



清大學生將華人社會充斥的扭捏文化具象化（圖/台灣英文新聞Lyla）

國立清華大學莊凱卉藝術裝置結合扭蛋以及陶瓷，象徵華人文化的內斂彆扭特性，希望透過工藝手作，用心發想的禮物打破隔閡並傳遞心裡話。

「HPN」國防救星-超帥裝甲車



雙載石虎裝甲車（圖/台灣英文新聞Lyla）

東南科技大學洪浩軒、張芃逸、陳耀銘有感台灣強調國防自主，為抵禦外敵登陸沙灘，設計機動型高、地形適應力強的游擊戰輕型車種「雙載石虎裝甲車」。輪胎採球型社計，使用LINE-X防彈塗料能減少重量加強防禦力。

「Re Gaaul」垃圾再製成美麗包包



廢棄塑料再製造，成為美麗產品（圖/台灣英文新聞Lyla）

東海大學工業設計系姚煒楠來自香港，帶來「Re Gaaul」作品，其命名使用塑膠粵語「Gaaul」，代表重新再造塑膠袋，使原先要被丟棄的垃圾，經過處理及設計，變成有趣且有特色的產品，再次融入到日常生活，延長塑膠袋生命週期。

「Marine Lives」美麗海底生物連結人類與海洋



（圖/台灣英文新聞Lyla）

東南科技大學莊蕙伃有感於海洋生態環境遭受破壞，結合圖畫以及文字，創造美麗的影像重塑海底生物，盼人類更了解海洋並產生連結。

「Book Food」飛機餐客製化



客製化飛機餐APP（圖/台灣英文新聞Lyla）

東海大學工業設計徐亦含藉由飛機餐盤設計，搭配客製化點餐系統，盼減少食物浪費並提升乘客體驗，此作品雙入圍紅點設計決審階段，金點新秀贊助特別獎。

「AC System」水陸兩用風格義肢



義肢兼具時尚風格及功能（圖/台灣英文新聞Lyla）

由實踐大學王逸軒設計的義肢兼具美感及食用，包含兩大特點，一為水陸兩用的功能可透過變形與拆裝達到；另一為精心設計的外觀讓使用者配戴起來更有自信，且外殼也可以隨著場合及心情替換。

「IT Bag」時尚與動保不衝突



透過自然材質重現動物紋路（圖/台灣英文新聞Lyla）

國立台灣藝術大學的蔡惠婷設計的IT Bag，榮獲由台北市工業設計發展協會舉辦的「新燃點設計」競賽的「星探賞」。作品探討在時尚產業中的獸皮被當作藝術行銷的手法，換取這光鮮亮麗的代價則為生命的痛苦，設計師認為，「時尚」與「動物保育」並非互斥，因而使用柚木、皮革類等材質仿生獸紋。