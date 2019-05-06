AIT新館開張 設計主打綠建築、凸顯台美友誼

（台灣英文新聞 / 綜合報導）位於內湖的美國在台協會（AIT）新館今（6）日起啟用，上午舉行升旗活動以及入厝儀式，服務正式上路。

自由時報報導，內湖新館斥資2.55億美元，歷時9年打造，整合信義路辦事處與領事組、安和路上的農業貿易辦事處，以及國貿大樓的商務組及美國中心。新館地址為金湖路100號，未來民眾辦理簽證或美國公民服務時，須從新館領事組入口進入。AIT領事組將有十多個窗口辦理，辦理簽證面談與護照申辦等業務。

中央社表示，新館建材來自美國與台灣，主打綠建築，基地面積雖有6.5公頃，但僅使用其中2.4公頃，並盡量維持自然風貌與庭園造景。設計不僅具現代化色彩、對環境友善，亦為台灣首個由駐台機構自行建造的建築。

硬體設施方面，為展現永續發展承諾，新館採省水水龍頭與洗手台，自來水用量可降低達50%，同時透過加裝感應式燈具與LED燈泡，使能源消耗比一般建築減少34%。

據報導，建物「舞蝶中庭」牆壁上綴有許多白色蝴蝶圖案，牆壁上除了刻著台灣由南到北主要地名，也刻有美國各州州名。此外，主要大廳陳設來自台美的藝術品，作品包括台灣書法家傅申揮毫的作品，以及美國藝術家麥金尼斯（Ryan McGinness）的「無題-台灣印象」。

AIT成立於1979年，台北辦事處約有500位美國與台灣職員，高雄分處則有30餘名職員。

更多資訊請洽AIT網頁。

AIT內湖新館舞蝶中庭（圖／中央社）