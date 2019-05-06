印尼觀測到聖月新月 齋戒月將展開

印尼宗教部5日宣布，傍晚在全國9個觀測站觀測到新月，齋戒月將自明天開始。今天晚間有許多穆斯林前往清真寺進行額外的tarawih祈禱。

齋戒月（Ramadan）是伊斯蘭曆的第9個月，開始的時間取決於新月何時出現。宗教部今天在全國設置102個觀測站，並召開會議，與宗教領袖、穆斯林國家駐印尼大使等人依觀測結果，決定齋戒月何時開始。

宗教部部長魯克曼（Lukman Hakim Saifuddin）今天晚間約7時召開記者會宣布，有9個觀測站觀測到新月，紀錄新月移動，因此決定伊斯蘭曆1440年的齋戒月自6日開始。

宗教部雅加達分區主任普萬托（Purwanto）接受中央社記者訪問時表示，雅加達設有3個觀測站，分別在雅加達東部、雅加達西部及千島群島（Kepulauan Seribu），在雅加達東部沒看到新月。

根據羅盤電視（Kompas）報導，日落後不久有3人在雅加達東部的加坤（Cakung）看見新月，也回報給宗教部。

齋戒月是伊斯蘭教最神聖的一個月，穆斯林相信真主阿拉在公元610年9月首度將可蘭經揭示給先知穆罕默德。

穆斯林在齋戒月期間，每天日出到日落間不可進食、飲水或有親密行為，希望由體會飢餓與口渴，來理解窮人的痛苦，珍惜所有，自我克制。日落後清真寺或街頭會有民眾準備食物與眾人享用，實踐慷慨付出的精神。

齋戒是伊斯蘭教中「五功」之一，五功是唸、禮、齋、課、朝，分別是念清真言、謹守禮拜、齋戒、固定捐獻、一生至少到麥加朝聖一次。五功是穆斯林在生活中必須參與的重大事件。

平日穆斯林每天禮拜5次，齋戒月期間，穆斯林於晚間禱告後，在夜晚7時至9時之間需進行額外的tarawih祈禱，藉由讀可蘭經與增加祈禱次數，更接近真主。

印尼人口約2億6700萬，約9成是穆斯林，是穆斯林人口最多的國家。