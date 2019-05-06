〈財經主筆室〉星巴克在中國風光不再　統一賣金雞母的背後

繼蘋果公司在中國銷售不如預期後，國際品牌星巴克在中國市場似乎也風光不再。中國是星巴克最重要銷售市場，業務增長速度在去年突然放緩，讓不少外資法人相當擔憂，甚至調降對星巴克股價的評等，也再次突顯經營中國市場的風險極高。

猶記統一企業在2017年下半年出清上海統一星巴克全數股權，當時統一放棄金雞母的動機一度令人不解，僅僅不到2年時間，中國星巴克在中國業務銷售額開始出現負增長，不禁令人對統一當時出清持股「見好就收」魄力感到佩服外，連蘋果及星巴克在中國市場也會出現危機，也突顯經營中國市場的風險。

2018年星巴克似乎狀況百出，首先是去年公布第2季度業績報告後，也發布計劃在2019年將關閉150家門市。去年6月，星巴克靈魂人物Howard D. Schultz退休，9月又傳出計劃進行重組，且從高層開始裁員，最重要是第3季財報公布，在中國業務銷售額開始出現負增長，在中國(亞太地區)的營運利潤率已從26.6%下降至19%，中國門市同店銷售額也出現下降2%負增長。

星巴克這家美式咖啡連鎖企業，目前在中國擁有超過3000間分店，中國是該品牌重要銷售市場，但就在去年6月份才對外宣布將加快中國市場擴張步伐沒多久，業務增長突然出現放緩，原因之一，是來自中國本地的一個新興競爭對手瑞幸咖啡(Luckin Coffee)的出現，這家中國本地品牌僅成立一年餘，從2018年元月試營運至今年初，在中國21個城市開超過1300家咖啡店，目前已是僅次於星巴克的第2大品牌，擴張的速度更已經超前。

瑞幸咖啡競爭優勢在準確切合中國顧客消費模式，主力經營網購並提供線上支付和送貨服務，這種主打線上下單、線下配送的新零售方式，相當貼進中國消費者目前慣用點餐速遞的手機程式，況且店家以強力補貼方式，僅僅一年餘就以迅雷不及掩耳方式強勢搶占市場，讓進入中國市場已20年的星巴克倍感威脅，逼得它不得不試圖改變經營策略，去年8月宣布與中國最大電商阿里巴巴合作推出送貨服務，此舉雖已是星巴克在全球少見動作，卻遭外界批評「因應中國消費者對科技的適應速度，星巴克反應始終太慢了。」

統一集團於2017年7月公布，旗下統一與統一超分別出售上海星巴克20%、30%股權予美國星巴克，處分利益共334.51億元。同時統一買回台灣星巴克20％股權、統一超商買回台灣星巴克30％股權，台灣星巴克由統一集團獨資經營，一買一賣後，總獲利約280.28億元。

當初統一宣布要賣掉金雞母消息公布後，一度還造成統一及統一超股價大跌，被認為等同賣掉成長最快的一個夢。短短一年光景，新的競爭對手就讓這咖啡巨頭業績逐漸下滑，如今看起來這見好就收決策真的相當精準，但也意味著在中國經商面對各種可能出現的危機，不是每個台商都能像統一如此有魄力或者說「幸運」，在中國做生意商家的心臟真的要夠強壯才行。