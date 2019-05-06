歐亞水獺雙滿月　北市動物園邀民眾寫賀卡送祝福

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台北市立動物園為慶祝水獺妹妹雙滿月，同時響應5月29日世界水獺日，宣布了一項新活動，觀迎大小朋友發揮創意設計專屬生日祝福賀卡。

台北市動物園表示，今年3月9日水獺媽媽「金莎」再次生下一隻水獺妹妹，保育員在水獺寶寶出生37天時成功量到體重，檢查外觀發現上下犬齒已露出，而且確認性別是女生，整個過程「金莎」都安心進食，妹妹也相當平穩沒有吵鬧或掙扎，都是拜保育員對「金莎」的減敏訓練發揮功效所賜。

台北市立動物園為了慶祝新生水獺妹妹雙滿月，自5月9日10：00起至5月20日17：00止，歡迎民眾到動物園粉絲頁參加【水獺妹妹雙滿月-給予祝福無極限】活動，動手發揮創意幫「水獺妹妹」設計專屬的生日祝福賀卡，一起祝福水獺妹妹健康成長。經過12天的票選，獲得最多留言跟讚的前五名粉絲，將獲邀於5月25日到動物園受獎，精心設計的作品也將布置在台灣區水獺的家，與大家分享。

由於水獺妹妹和媽媽「金莎」就住在活動場旁，動物園提醒大家路過歐亞水獺的戶外活動場時，請務必降低音量、盡量減少干擾，該園依哥哥姊姊「浯優」「浯綠」的成長資料研判，水獺妹妹有可能隨時會跟大家見面。

5月29日是世界水獺日，目前世界上約有13種水獺，台灣則有歐亞水獺，雖然在台灣本島已有多年沒有野外發現紀錄，而在金門雖仍保有族群，卻一直受到開發、自然棲地縮減、水道被阻隔、污染、路殺等威脅，目前行政院農業委員會保育類野生動物名錄，已將歐亞水獺列為瀕臨絕種野生物種。透過這次的活動，邀請大家一起來認識、關心牠們，並從生活中實現環境保護的行動。

歐亞水獺小檔案 (資訊由台北市立動物園提供)

學名：Lutra lutra

分類：哺乳綱 食肉目 貂科 水獺亞科

分布：台灣本島早已無其蹤跡，目前僅金門地區有小族群紀錄。

棲地：棲息於溪流、濕地、水塘等環境，善泳好潛游動迅速，食性：肉食性，以魚、蝦、蛙等水生生物為主食

生殖：懷孕期約60-70日，一胎通常生2-3隻幼獸。

體型：頭體軀幹長57-70公分，委常35-40公分，體重約4.5公斤

特徵：鼻頭裸露部分顏色較深、呈六角形；前後腳均有5個趾頭，腳印長寬約5.5-6公分

保育等級：瀕臨絕種(Endangered Species)