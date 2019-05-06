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俄羅斯航空緊急迫降失火　41人死亡

這架班機原訂自莫斯科飛往俄羅斯北部城市莫曼斯克

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By 鄧佩儒, 台灣英文新聞－編輯
2019/05/06 09:52
一架俄羅斯航空客機5日緊急迫降於莫斯科機場後，機身竄出熊熊烈火及黑煙（照片來源：美聯社提供）

一架俄羅斯航空客機5日緊急迫降於莫斯科機場後，機身竄出熊熊烈火及黑煙（照片來源：美聯社提供）

（台灣英文新聞／鄧佩儒　外電報導）一架俄羅斯航空客機週日（5）緊急迫降於莫斯科機場後，機身竄出熊熊烈火及黑煙，俄羅斯官方指出，機上乘客及機組人員共78名，其中41人不幸身亡。

一架俄羅斯航空（Aeroflot）蘇愷超級噴射機100（Sukhoi Superjet 100）在周日緊急迫降於莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo airport），飛機在跑道上反彈幾次後，機尾起火，隨後機上生還乘客利用緊急滑梯疏散。

路透社報導，機上有73名乘客及五名機組人員。這起不幸事件造成41人死亡，包括兩名小孩。

這架班機原訂自莫斯科飛往俄羅斯北部城市莫曼斯克（Murmansk）。

目前失事原因不明，有名機上生還乘客聲稱飛機遭閃電擊中。目前俄羅斯官方已成立調查小組，將調查機長是否違反相關安全規定。

我外交部週一（6）表示，根據駐俄代表處瞭解，此次事件並無我國人受影響。外交部亞非司已即向俄國駐台代表處副代表史鐸傑（Sergey Chudodeev）表達慰問及哀悼之意。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）及總理梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）已陸續對這起事件表達哀悼之意，並要求調查小組查明失事原因。
俄羅斯
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莫斯科
俄羅斯航空

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