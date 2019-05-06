金點新秀設計獎名單揭曉　實踐大學榮登第一

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）新一代設計展齊聚各領域新銳設計師，備受矚目的「金點新秀設計獎」競爭激烈，由實踐大學抱回最多獎項榮登第一。針對今年學生整體表現，評審王俊隆表示，作品百花齊放，包括傳統表現手法，也有創新的展現。

2019新一代設計以「未定義UNDEFIND」為題聚集國內65校、共10,333位新銳設計師，帶來橫跨產品、平面、包裝、工藝、時尚、遊戲及多媒體等多元設計領域的精彩作品，已於台北世貿一館、三館登場。

設計師引頸期盼的「金點新秀設計獎」已揭曉名單，今年共頒發40件「金點新秀設計獎」、72件「金點新秀設計獎贊助特別獎」、3件「金點新秀創業潛力特別獎」，備受矚目的「金點新秀年度最佳設計獎」分別由8大類評審團代表頒發，得獎學生可獲得獎金10萬元。

今年的競爭十分激烈，主辦單位共收到65校、137系、6315件作品報名，其中822件入圍決審，最後共123件作品得獎。各校表現亮眼，由實踐大學榮獲14項拿下第一、國立台灣藝術大學得6項排名第二、崑山科技大學獲5項位居第三。

對於學生作品整體表現，產品設計類評審召集人王俊隆表示，今年作品百花齊放，包括傳統表現手法，也有創新的展現，種類非常多元。

時尚設計類評審周裕穎則提到，許多同學在材質上下了很多功夫，像是從生長環境、自身經驗或是旅遊經歷出發，成功轉譯在作品上，這是過往較少看到的，希望可以繼續保持。

包裝設計類評審王慶富表示，愈是大眾化的商品在設計上難度愈高，得獎作品「面紙盒三十六計」提出的議題非常生活化，學生透過細心觀察生活各個面向，以務實態度面對設計的問題，最後成果幾乎可以達到量產的狀態。

視覺傳達設計類召集人馮宇表示，學生在思索未來從事設計這條路時，要先找到設計對社會大眾價值是什麼，並且在這個意義之下，找到自己專業的定位，才有向前邁進的驅動力。

此外，今年金點新秀設計獎再度與教育部合作「藝術與設計海外菁英培育計畫」，年度最佳設計獎得主可獲得甄選資格，獲選者有機會至海外培訓一年，並獲新台幣150萬元補助，藉此鼓勵台灣年輕學子與世界接軌。



「面紙盒三十六計」（圖/新一代）