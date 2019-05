談判終局之戰再威逼？川普放話提高中輸美產品關稅

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)就在美中貿易談判進入最後階段、即將簽署協議之際,美國總統川普再拋震撼彈,週日在推特放話,不滿談判進展太慢、中方有意重談,決定10日起對中輸美200億美元產品關稅調升至25%,美中貿易前景再添變數。

CNBC報導,美國原本對上述商品課徵10%的關稅,川普今年初揚言提高至25%,但在雙方決定坐下來好好談之後,暫緩加稅措施。此外,川普推文也威脅,不久後將對中輸美325億美元之另一批商品同樣施加25%的重關稅。

根據美國貿易代表處(Office of the U.S. Trade Representative)資料,2018年美國從中國進口總值5,395億美元產品,貿易逆差來到4,192億美元。若川普說到做到,意味中輸美產品將全面課稅。

白宮官員上週暗示雙方談判頗有進展,近日可望敲定協議,然而竊取智財權、強迫技術轉移等仍為談判癥結點。美聯社引述布希時期白宮經濟策士Philip Levy之說法,川普將談判想得太過簡單,「以為在對一輛二手車討價還價」。

美聯社指出,若雙方要洽簽有意義的協議,勢必要求中國讓步,一改其為達到經濟野心所施展的各項手段,如縮減對本國企業補助、不再咄咄逼人迫使外資交出商業機密,並須擴大開放外資進入中國市場。