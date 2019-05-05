基隆潮境保育區美麗蛻變　林右昌邀陳其邁下海見證

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）基隆「望海巷潮境海灣資源保育區」今年母親節(5月12日)成立將滿3年，基隆市長林右昌今(5)日下午邀請同樣熱愛海洋及潛水的行政院副院長陳其邁下海共潛，見證美麗的蛻變，並喚起更多人投入海洋保育行列。

晚間林右昌在臉書po文指出，在基隆市府與海洋科技博物館、漁會、漁民及志工共同合作籌設，在加強海巡落實執法及各界志工關注守護下，保育區內海底環境脫胎換骨，蛻變美麗看得見。他希望喚起更多人投入海洋保育行列，許海洋一個永續的未來。

我們從潛點下去潛到約21米左右的深度，沿途軟珊瑚非常多，還有上千隻魚群經過，這裡有很多的潛點，仍需繼續耕耘復育。 歡迎大家到基隆潮境或東北角。潮境水下的祕密花園，不會比墾丁差，對大台北地區民眾距離近、最好的潛點，約四十分就到達下海潛水。

中央社引述陳其邁上岸後說，當地保育區的復育成果比他想像中還要好，海中有很多珊瑚、熱帶魚，多采多姿。主修景觀設計的林右昌對海洋保育相當用心，他非常肯定基隆市政府對當地的保育作為。

陳其邁說，台灣有很多美麗海岸線適合潛水，也歡迎民眾到基隆潮境或東北角潛水。

基隆市政府表示，「望海巷潮境海灣資源保育區」是基隆第一個完全禁止採捕的海洋保育區，也是台灣第28處漁業資源保育區，全面實施禁網、禁釣、禁採捕。

保育區經過3年來相關單位及各界志工關注守護下，海底環境已脫胎換骨，許多珍貴的海洋生物陸續回來，珊瑚覆蓋率也明顯增長，海洋資源回復速度令人驚艷。

圖/國立海洋科技博物館