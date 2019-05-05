馬祖藍眼淚坑道音樂會 今揭開序幕

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2019馬祖藍眼淚坑道音樂饗宴，今(5)日拉開序幕。伴隨潮汐和藍眼淚在搖櫓行進中演出，讓遊客除了在坑道內體驗如夢似幻的奇境外，更能體驗天然音場魅力。

中央社報導，今年第一場馬祖藍眼淚坑道音樂會，由台北愛樂管弦樂團弦樂四重奏繼昨(4)日晚間伴隨戶外海風演出之後，今攜手闊樂集樂團在北海坑道演出。

絢麗的管弦樂脫離傳統表演場地到坑道內演奏，讓聆聽者享受天然音場全面感官刺激；加上阿卡貝拉純人聲的表演形式，清脆嘹亮，讓人聽得如癡如醉，激起共鳴與感動張力。

藍眼淚坑道音樂會過去是因戰略需要而開鑿出海上坑道作為表演舞台，今年坑道音樂會主打「美好人聲」及不同演出形式作主軸，單純利用人聲，為遊客及鄉親帶來美妙的視覺與聽覺雙重饗宴。讓大家藉由音樂放鬆身心，漫遊在馬祖的幸福及悠閒氛圍當中。

還安排了電影賞析、傳統戲劇，跳島音樂會、夜觀星象、藝術聯展、童玩及民歌等多達20多場動靜態系列活動。

《自由》引述連江縣政府文化處表示，今年的春天藝文節，邀請不同型態的演藝團隊到馬祖四鄉五島演出，一系列精彩絕倫的藝文活動除了坑道音樂會之外，還包括舞台劇、交響樂、電影欣賞、傳統戲劇，跳島音樂會、夜觀星象、藝術聯展、童玩及民歌等超過20場動靜態系列活動，讓今年5月的馬祖，特別有藝文風。(詳見下圖)