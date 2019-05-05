新北十三層遺址　中秋節光雕登場

（台灣英文新聞／藝文組 台北報導）座落於新北瑞芳陰陽海邊的「十三層遺址」，一直以來深受攝影愛好者及廢墟迷的喜愛，如今在中央、地方及各界的支持下，台灣電力公司將邀請國際光雕藝術大師周鍊打造光雕藝術，預計今年中秋節點亮十三層遺址。

十三層遺址過去是金瓜石最大選礦場所「水湳洞選煉廠」，台電於礦業沒落後接手管理，新北市長侯友宜今年3月初邀請交通部長林佳龍視察十三層遺址，並提出在遺址加設夜間光雕的構想，林佳龍當場表示支持，並建議可交由周鍊著手設計。

台電則表示，十三層遺址照明計畫目前已經新北市公共藝術及文化資產審議會，以及環保署審查通過，並於上（4）月24日舉辦地方說明會。

綜合媒體報導，瑞芳龍山里長，同時也是立法委員黃國昌瑞芳服務處秘書的陳志強表示，感謝立委在各部會的協調，讓這個跨中央及地方的文化平台能從現在開始，陸續推進世界遺產潛力點水金九地區的發展。

陳志強也感謝台電能在所有國營企業中，第一個成立文資保存部門，才能在這一次，於其管理的十三層遺址，從公共藝術的方向有了開始。

台電日前指出，計畫特別找來曾任美國最大建築照明設計公司BPI總裁，更曾為紐約自由女神像、北京頤和園、馬來西亞吉隆坡雙子星大樓，以及國內知名建築物設計照明的周鍊，與藝術家何采柔共同創作光雕藝術。

台電提及，藝術家在觀察鄰近聚落燈火及海上漁火後，設計融合在地環境，並以不同亮度的琥珀色柔和燈光，在晚間6至9時點亮十三層遺址，讓遺址本身彷彿一座戶外美術館，往後自公路或火車旅經金瓜石的民眾，都能感受昔日十三層遺址的黃金歷史風貌。

建於1933年的水湳洞選煉廠，是金瓜石礦業發展期間最大選礦場所，外觀設計考量礦產採掘與礦脈分布依山而建，層層疊疊造型因而被稱作十三層遺址。80年代晚期隨礦產量減少，加上台灣金屬鑛業股公司結束營業，十三層遺址便轉由台電管理維護。

台電表示，除了十三層遺址，台電還規劃一系列金水地區（金瓜石、水湳洞）文資活化計畫，包括禮樂煉銅廠及正在進行古蹟修復計畫的太子賓館、金瓜石神社等。

► 新北市瑞芳十三層遺址（照片來源：Teng Pei-ju）