418地震散布松仁路地裂假訊息　警方逮捕一男一女

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導)4月18日花蓮發生規模6.1的地震，台北也劇烈搖晃。沒多久有人上傳台北市信義區松仁路從大樓往下俯視的照片，聲稱路面在地震後裂開，引起熱議。

刑事局擴大追查假消息來源，今（5)日宣布查獲北市王男、台中賴女兩人未經查證即發布網路圖文，依社會秩序維護法送辦。

4.18當天經媒體擴大報導後，台北市政府派員到場勘察發現，所謂「裂縫」只是修路時用的填縫膠引起錯覺，但假訊息一度引起民眾恐慌。

中央社引述北市工務局解釋說， 松仁路南往北路面黑色線條是因路面修補採用「加熱型改質瀝青裂縫填縫膠」， 有優越的黏結性、延展性、滲透性及耐候性佳等性質， 讓初期的破損在材料的保護下延續道路壽命。

綜合自由與中央社今(5)日報導，地震過後警方因質疑有人刻意捏造假訊息，企圖擾亂民心，刑事局電偵大隊成立專案小組持續擴大追查消息來源，依媒體報導時序，搜尋網友熱烈討論的各社群平台。

結果專案小組發現最早是在台大PTT網站當天下午13時23分，有網友發表標題為「爆卦_馬路裂開了」文章，而該文是由台中市賴姓女網友所PO。

賴女澄清照片不是她所拍攝，而是從網友LINE群組轉貼，警方逐層追查，終於找到原始拍攝者王姓男子。

王男表示，地震當下，他從公司拍到松仁路面裂痕照片，承認在沒有查證下，立即在1時7分以「松仁路馬路裂開」標題加上手機所攝照片，發送到Line群組中，沒想到短時間竟遭大量轉傳。

刑事局表示，王男和賴女「未經查證」就散播松仁路地裂圖文，造成擴大轉傳效應，兩人行為導致渲染性假消息效應，引起國人產生假天災恐慌，全案依社會秩序維護法規定送辦、裁處。

依照社會秩序維護法第63條規定，散布謠言，足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

警方也呼籲民眾，在刊登任何重大訊息及轉貼來路不明文章前，必須先查證內容再發表，以免觸法。

中央社檔案照片