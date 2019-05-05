美FDA批准全球首支登革熱疫苗 但只有這些人能接種

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美FDA於1日批准首款登革熱疫苗上市，該疫苗由法國賽諾菲集團（Sanofi）生產。由於該疫苗爭議不斷，因此FDA此次嚴格限制接種條件，只開放給疫區的兒童和青少年接種。

美FDA表示，全球首支登革熱疫苗（dengue vaccine）——Dengvaxia可預防所有類型的登革熱，於美國地區目前只開放給9到16歲曾感染過一次登革熱，且居住於登革熱疫區的已康復患者。根據先前研究發現，從未感染登革熱者若接種該疫苗後，將來若感染異種病毒的登革熱，症狀可能更嚴重，因此美FDA此次在有條件的限制下核准該疫苗上市。

登革熱（Dengue fever），是一種由登革病毒所引起的急性傳染病，這種病毒會經由蚊子傳播給人類。並且分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四種血清型別，而每一型都具有能感染致病的能力。患者感染到某一型的登革病毒，就會對那一型的病毒終身免疫，但是對於其他型別的登革病毒僅具有短暫的免疫力，還是有可能再感染其他血清型別病毒。

美FDA生物治療中心主任Peter Marks解釋，臨床上重複感染不同型登革病毒，往往引起患者較嚴重程度的反應，甚至可能導致嚴重出血或嚴重器官損傷的登革熱重症，因此FDA此次批准疫苗給曾感染登革病毒的已康復患者接種。