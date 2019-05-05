單親外籍媽媽扛家計 花蓮家扶邀百人同享親子樂

遠嫁台灣花蓮的印尼籍劉媽媽，為生活忙碌，平時很少有時間陪伴孩子，母親節將到，花蓮家扶中心特別舉辦活動，邀請劉媽媽等26戶單親家庭、百人參加，讓他們同享親子樂。



住在花蓮玉里的劉媽媽，16年前從印尼嫁來台灣，3年前丈夫病逝後頓失依靠，獨自擔起養育3個子女的重任。大女兒小淇今年考取護專將入學住校，劉媽媽說，這是今年母親節最好的禮物。



劉媽媽家中三姊妹只有她嫁最遠，丈夫病逝後，台灣沒有親戚，大女兒今年國中畢業、老二小學5年級、最小的才幼稚園中班。為了家計，除了在學校擔任打雜廚工外，寒、暑假沒有工作的期間，只要哪裡有粗活她就去做，總是兼好幾份零工才能讓生活勉強過得去。

還好花蓮家扶中心適時給予支援，提供物資和獎助學金補助，讓劉媽媽稍稍減輕負擔。



花蓮家扶中心主任施政延今天表示，2018年花蓮地區家庭扶助方案中，大陸（含港澳）、東南亞籍共有92位；扶助對象逾7成為單親、隔代家庭，多數家長因經濟壓力及照顧者工作忙碌，鮮少陪伴孩子或全家能有機會一起過節。



此次舉辦母親節活動，於4日共邀請26戶單親家庭、百名親子參與，透過親子趣味競賽、孩子幫父母按摩等活動，讓子女感受家長的辛勞與身體變化，也拉近親子關係。