用時光機找回愛？　《愛在時光倒轉時》影音平台催淚上架

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）被喻為「催淚浪漫神片」的西班牙電影《愛在時光倒轉時》（Not the End），強勢入選本屆金馬奇幻影展，影票券更在開賣不久後搶購一空，片商表示，向隅觀眾也不用太過失望，本片已於多個影音平台上架，DVD影音產品也已發行囉！

《愛在時光倒轉時》故事始於一場公車上的浪漫邂逅，性格古怪又不擅社交的物理天才哈維爾（哈維爾雷飾演），解救了遭醉漢搭訕的瑪麗亞（瑪麗亞萊昂飾演）。對哈維爾一見傾心的瑪麗亞，帶著他展開一天的公路冒險，兩人從此相愛。

不料15年後，哈維爾忙碌的工作，讓兩人的愛情慢慢變了調。長期受到冷落的瑪麗亞，變得極度憂鬱，甚至出現自殘傾向。為了挽回自己釀成的悲劇，哈維爾製造出一台時光機，想帶著瑪麗亞重溫相識的那一天，重新找回兩人的愛情。

導演透過在過去與未來的旅程交疊拼貼，映對出那時此刻的悸動與失落。不僅將讓觀眾感動落淚，精彩的時空錯位與女主角最終的抉擇，都將為觀眾帶來新鮮震撼。

西班牙知名影評網站盛讚：「本片有點像是李察林克雷特（Richard Linklater）的《愛在黎明破曉時》（Before Sunrise）加上科幻元素，同時又像是一部公路電影，充滿豐富的情感。」

以本片榮獲哥雅獎最佳新演員獎肯定的女主角瑪麗亞萊昂（María León）表示：「本片的故事非常特別，絕對不是觀眾常見的老套愛情電影。本片有股特殊的魔力，還有驚喜的轉折，而且都跟女主角有關。」