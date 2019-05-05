以巴烽火再起　土國通訊社辦公室遭空襲炸毀 　

（台灣英文新聞／鄧佩儒 外電報導）加薩走廊在週六（4）再度爆發嚴重衝突，巴勒斯坦武裝分子自加薩走廊向以色列城鎮和村莊發射了250多枚火箭後，以色列軍隊回以坦克砲擊及空襲，六名巴勒斯坦人在這起衝突中身亡，其中包括一名懷孕婦女及其小孩，四名以色列人受傷。

土耳其國家通訊社安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）辦公室所在大樓也遭到以色列戰鬥機攻擊而倒塌，目擊者及安納杜魯新聞社記者表示，以色列戰鬥機在發射飛彈前有發出警告，因此大樓內人員得以及時疏散。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）隨後透過推文抨擊以色列軍方的作為，「我們強烈譴責以色列攻擊安納杜魯新聞社位於加薩的辦公室。土耳其及安納杜魯新聞社將持續向世人揭露以色列在加薩及巴勒斯坦其他地區所發動的恐怖主義和暴行。」

美國國務院則發表聲明，支持以色列對加薩走廊進行反擊，「美國強烈譴責哈馬斯及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織在加薩持續對以色列境內無辜的民眾及其社區發動火箭攻擊。我們與以色列站在一起，並全力支持以色列對這些令人髮指的攻擊展開自衛的權利。」

► 以色列與巴勒斯坦在4日再度爆發嚴重衝突（照片來源：美聯社提供）

兩名巴勒斯坦人於週五（3）在加薩地區以巴圍牆周邊抗議時遭到以色列軍方射殺，巴勒斯坦武裝份子也在同日向以色列發動攻擊，導致兩名以色列軍人受傷，隨後，以色列戰鬥機展開報復式襲擊，兩名哈馬斯武裝份子身亡。

以色列軍方表示，儘管不是哈馬斯武裝份子策動的槍擊，但哈馬斯武裝份子佔領該地區，應該為當地所有攻擊負責。有外媒指出，攻擊以色列軍人的是另一武裝份子巴勒斯坦的伊斯蘭聖戰組織的狙擊手。

哈瑪斯及伊斯蘭聖戰組織武裝份子於週六上午自加薩走廊向以色列發射兩百多枚飛彈，以色列則發動坦克車砲擊及戰鬥機空襲回擊，以色列軍方表示，戰鬥機鎖定加薩120個攻擊點，包含兩個巴勒斯坦武裝組織的軍事要害。

聯合國中東和平進程特別協調員姆拉德諾夫（Nickolay Mladenov）表示，聯合國正與在以巴衝突扮野調停者的埃及試圖平息加薩的衝突，並呼籲以巴雙方不要再度升高緊張關係。

根據以色列及巴勒斯坦官方，此次衝突中遭到殺害或受傷的有多位平民，包括一名14歲巴勒斯坦女孩跟她懷有身孕的母親。

這起以巴數月來最為嚴重的衝突，發生在巴勒斯坦人正準備進入穆斯林齋月（5日晚間）前，而以色列人也即將迎接獨立紀念日（9日）假期。