泰王加冕儀式為期3天　外媒一度遭斷訊

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合外電報導）這幾天是泰國的大日子，泰國新王瑪哈· 瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)於2016年繼位後，終於在昨(4)日正式加冕，加冕典禮將歷時三天。

瓦吉拉隆功先在曼谷的皇宮中，以全國超過100個地方搜集而來的聖水沐浴淨身，象徵從人昇華為毗濕奴在人世的化身，完成神格化儀式，也從以往使用的七層白傘升格為九層，接著坐在八角優曇缽王座上，接受婆羅門祭司獻上的28件象徵王權的王室聖物。他並下達第一道諭旨，承諾將以正義統治泰國，替人民謀取福利。

接著他坐在由穿著橘色衣裝男性抬著的金色皇室大轎中，一路往玉佛寺進發，一旁則有穿著白色和紅色衣裝的士兵護衛，在這個泰國最重要的佛寺中，泰王將會宣誓成為佛教的守護者，整個儀式結合了佛教與婆羅門教，泰國將國王視為神化身的傳統，在整個加冕儀式中表露無遺。

今(5)日，加冕後的泰王將會在首都曼谷的各地巡迴，讓民眾有機會一睹他的風采，僅管這位新王之前大部分的時光都在國外度過，導致公眾知名度並不高，仍有許多民眾特別前來，希望可以看到新王。

大部分的政府機關也被要求必須要懸掛他的巨幅肖像畫，公務人員也必須穿著象徵王室的黃色服裝，一般民眾雖沒有被要求，但是也會有很多人穿黃色衣裝來表達對王室的崇敬之心。

然而，這個重要的節日中，由於泰國法律嚴格規定必須尊崇王室，許多外媒也被迫拿捏他們報導的尺度。當地網路媒體指出，BBC的報導在加冕典禮開始後，一度被「強迫下架」，如果轉到BBC想看典禮的轉播，只會看到全白的螢幕，上面寫著「轉播將在之後繼續」的字樣。

由於泰國的新聞自由日是5月3日，這天剛過就不經通知直接切斷外媒訊號，感覺格外諷刺。

雖然官方並沒有提出終止轉播的原因，不過外界揣測跟王室的敏感度有關，2016年先王蒲美蓬駕崩時，泰國在地的有線電視供應商TrueVision也取消了BBC和半島電視台的轉播，訊號被完全截斷達數天。