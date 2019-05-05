白天氣溫微熱　晚間起「梅雨季」第二道鋒面將到來

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）全台週（5）日天氣多雲時晴，早晚涼，白天氣溫微熱，晚間起「梅雨季」第二道鋒面逐漸接近，水氣增多、大氣趨不穩定，這波鋒面要直到週六（11日）天氣才逐漸好轉。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中提到，今日白天各地大都為多雲時晴，舒適微熱、早晚涼；午後有局部陣雨或雷雨機率，主要在的山區，及部分鄰近的平地。今日北部高溫約29度、中部30度、南部31度、東部29度。今晚起「梅雨季」第二道鋒面逐漸接近，水氣增多、大氣趨不穩定，各地降雨的機率大幅提高。

明（6）日、週二（7日）鋒面影響，各地為有局部陣雨或雷雨的天氣。週三（8日）降雨稍緩。週四、五（9、10日）鋒面的水氣再度增多，降雨亦趨明顯。週六（11日）鋒面逐漸遠離、天氣好轉，各地為多雲時晴，山區午後仍有局部雷陣雨。

根據行政院環保署空氣品質監測網上午9時最新更新資料顯示，今日環境場為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱，擴散條件稍差，污染物易累積，午後須留意光化作用使臭氧濃度上升，晚間鋒面靠近，中部以南易受降雨洗除作用影響，空氣品質可望轉好，降雨洗除程度視降雨程度及持續時間而影響。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。