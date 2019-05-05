陳師孟籲蔡英文表態將「願賭服輸」　否則他這票無法入匭

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）監察委員陳師孟昨（4）日在個人部落格「尖尾週記」中，呼籲總統蔡英文若是輸掉民主進步黨總統黨內初選，她將表態支持前行政院長賴清德參選總統，並表示「願賭服輸」是從政者最基本的民主素養。

陳師孟文中提及，民進黨總統黨內初選事「歹戲拖棚」導致綠營上下備感焦慮，參選人各自的支持者也不斷互嗆。

陳師孟接著砲火轉向蔡總統，認為初選日程因掌權的英派要求而一延再延，且蔡總統也不願表態若是輸了初選，是否會支持賴清德，「賴前院長自始宣示的『願賭服輸』，小英卻迄今說不出口。」

賴神幾度明確表態：如果小英總統在黨內初選勝出，他大選中一定全力支持，唯希望小英也是如此；但小英呢？只不斷提出「蔡賴配才是團結」，甚至「蔡英文是唯一的選項」。 黨內初選落敗一方應該支持贏家，這是民主競爭的基本遊戲規則，若因為沒有勝出的把握就拒絕承諾、以拖待變，還能稱為「君子風度」嗎？還能自詡維護了黨的價值與榮譽？自己都不打算無論輸贏最後會放下自我、一致對外，還敢要求支持者以團結為重？萬一失去政權，還能把責任推卸給不支持她的人？ 尖尾（陳師孟）甚望在初選之前能聽到小英總統也向賴神做出同樣的承諾，否則即使最後她是初選的贏家，尖尾這一票勢必無法入匭。

陳師孟接著提及，「願賭服輸」只是從政者甚或領導人的民主素養基本要求，他認為若是賴清德贏得初選，蔡總統能公開表示支持將欣然接受「賴蔡配」輔佐賴清德，「這才是超越常人的領袖氣質、才是打動人心的感染力量。」

陳師孟自認「我心如秤」，做為綠營絕對忠實的一員，沒有所謂的焦慮，只有些許的期待，「掌握民進黨與台灣命運的政治領袖與大老們：時猶未晚啊！」

民進黨黨內總統初選時程在週三（1）中常會決議，五人協調小組將繼續協調至5月22日，政見會及民調等相關程序，則將於5月22日中執會通過後實施。