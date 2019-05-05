香格里拉台南遠東國際大飯店 送禮自奉皆宜端午香粽禮袋

2019年4月29日 - 五月五，府城端午情長慶端午！為歡慶端午節，香格里拉台南遠東國際大飯店即日起至6月7日推出兩款香粽禮袋，以南部粽工序，將主廚特製滷汁拌入豐富的餡料與糯米，獻上七款創新口味「龍蝦海鮮粽」、「眷村牛三寶粽」、「主廚烤方粽」、「醉月剁椒虱目魚粽」、「台南傳統粽」、「養生黑米粽」及「黎麥素食粽」，搭配環保概念設計兼具時尚與實用的保冷、保溫提袋，送禮自奉皆宜，每組900元至1,010元，5月22日前預購可享85折優惠。在享用令人齒頰留香的粽子之餘，賓客亦可以與飯店共襄善舉，凡購買【香格美食粽禮袋】，飯店即捐贈20元予伯利恆文教基金會為發展遲緩嬰幼兒及其家人帶來佳節的溫馨，更多詳情及訂購專線，請洽(06) 702 8854。

喜愛嘗鮮的饕客，千萬別錯過【醉月雙饗粽禮袋】，包含主廚創新研發用料澎派考究的極品「龍蝦海鮮粽」，將龍蝦、鮑魚、烏參、 小珠貝等珍饈食材慢燉細熬，精華與香氣完全融入糯米；與「眷村牛三寶粽」，以傳統老眷村的燉滷手法，選用牛大骨為湯底，加入牛腩、牛筋與牛肚細火漫燉8小時入味，獨特風味讓人欲罷不能！每袋二入售價900元。

公益款【香格美食粽禮袋】，葷素皆有一次網羅全家愛好，包含：令人食指大動的「主廚烤方粽」精選五花肉細火慢燉、筍干菜、花生、鹹蛋黃等食材；選用在地飼養虱目魚只取魚肚入餡的「醉月剁椒虱目魚粽」，以特製剁椒醬、高梁酒、朝天椒、青紅椒、蒜頭醃製，使其入味後切細包進粽內，吃起來層次深入淺出，讓人欲罷不能；懷舊風味「台南傳統粽」，將瘦肉醃漬24小時以上，加入栗子、蛋黃、花生及香菇等豐富食材，香軟脆嚼等多種口感一次擁有；高纖又美味的「養生黑米粽」，將多種穀類配上豬肉蛋黃與雪蓮子，口感清爽；南部菜粽創新口味「藜麥素食粽」，以月桃葉包裹花生與糯米，一開粽葉，香氣四溢，加入養生黎麥吃的健康無負擔。

香格里拉台南遠東飯店兩款香粽禮袋【醉月雙饗粽禮袋】與【香格美食粽禮袋】，5月22日前預訂享85折優惠，大宗訂購另有優惠。提貨日期自4月20日至6月7日止，訂購專線：(06)702 8854。飯店地址：台南市東區大學路西段89號