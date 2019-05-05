台北花園大酒店 感恩媽咪幸福饗宴

溫馨五月，用手作的溫度感謝父母的栽培，共同創造柔情深謐的回憶。台北花園大酒店自2019/5/4~2019/5/12於全館推出母親節豐盛美饌及祭出溫馨優惠，「六國餐廳」獻上自助百匯，融合多國料理無限供應，假日午晚餐每位NT$899+10%，假日下午茶每位NT$699+10%，凡午晚餐、下午茶用餐，每桌贈送手作獻深情母親節4吋蛋糕乙個，享受著全家歡聚的天倫之樂；此外，至「PRIME ONE」 牛排館用餐，贈送每位母親康乃馨乙支及每桌贈送拍立得乙張，珍愛相聚時刻，回憶寶貴收藏；「翠庭」主打精緻單點江浙佳餚與港式點心，由星級主廚親自操刀帶領下，讓美饌色香味俱全，令人垂涎三尺；「六國點心坊」特別推出母親節蛋糕「愛的綻放」，六吋NT$680，八吋 NT$880，向母親表達感恩之心，增添佳節甜蜜溫馨氛圍。

集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「想留給媽媽難忘的回憶，除至飯店享用母親節餐點外，貼心獻上手作禮了表謝意，飯店看準商機，規劃一系列母親節餐飲優惠活動，更首次推出親子趣味佳、動性高的手作獻深情母親節蛋糕DIY活動，讓總是犧牲奉獻的媽媽也能嚐到兒女精心妝點充滿愛與感恩的蛋糕。目前六國餐廳自助百匯5/11、5/12午、晚餐時段已有8成滿，其他餐廳也僅剩2成座位，此外母親節蛋糕通常在五月初進入銷售高峰，刺激買氣提升，預估母親節活動可帶動1-2成業績，尚未預訂的消費者可得加緊腳步。」

「六國餐廳」 母親節自助百匯

六國餐廳以豐富的菜色及優惠價格推出「母親節自助百匯」，午、晚餐成人每位NT$899+10%，兒童每位NT$450+10%；下午茶成人NT$699+10%，兒童每位NT$350+10%，豐盛多樣的歐陸、中華、東南亞等自助式多國料理無限量供應，道道令人食指大動，凡於活動期間2019/05/04~2019/05/05、2019/05/11~2019/05/12)內消費，每桌贈送手作獻深情母親節蛋糕DIY 4吋蛋糕乙個，讓兒女們親手妝點蛋糕，送給慈祥的媽媽，表達感謝與敬愛，共享佳節的溫暖與幸福。

「翠庭」 江浙佳餚

翠庭由星級主廚帶領，推出母親節精緻單點江浙菜餚與港式點心，每道NT$120起，精湛刀工與細膩的料理手法，搭配精準火侯的掌控，讓美饌色香味俱全，令人垂涎三尺。於活動期間2019/05/10~2019/05/12內，凡用餐贈送每位母親康乃馨乙支，消費滿NT$5,000再加贈6吋蛋糕乙個，消費滿NT$10,000元加贈紅酒乙瓶，讓闔家大小在溫馨喜樂的氛圍下，以中式豐美佳餚，獻上最誠摯的謝意。

「PRIME ONE牛排館」奢華食尚牛排盛宴

PRIME ONE牛排館，秉持著米其林餐盤推薦的堅持，以主廚乾式熟成或濕式熟成展現牛排不同風味，冷、熱前菜單點NT$380+10%、湯品單點NT$280+10%、配菜單點280+10%、套餐NT$1,880 +10%起，更贈送每位母親康乃馨乙支及每桌贈送拍立得乙張，在充滿愛的氛圍下，全家團聚在世外桃源的玻璃屋內，盡情享用魂牽夢縈的美味。

「六國點心坊」母親節蛋糕

迎接五月甜蜜時刻，母親節一定不能錯過飯店主廚特製創意蛋糕。六國點心坊推出「愛的綻放」用最溫柔婉約的甜蜜巧思，呈現給生命中最親愛的母親，預購及活動日期自即日起至2019/05/12，子女用最深的祝福獻上滿滿的感謝。

愛的綻放-售價 NT$680元/六吋，NT$880元/八吋

「愛的綻放」鳳梨芒果牛奶幕斯蛋糕，糕點底層使用沙布列酥餅(sablé breton)，將牛奶慕斯與杏仁蛋糕交錯推疊，夾上厚厚一層主廚特製鳳梨芒果庫利(coulis)內餡，外層則以白巧克力可可脂包覆，再取白巧克力花飾完成最後妝點，慕斯入口滑順、糕點餡料豐富，甜蜜中偶帶酸潤，溫馨粉色象徵對母親的愛，襯托出每一口的幸福滋味。