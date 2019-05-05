慕軒飯店/和逸飯店 美好五月與媽咪有約

一年一度的母親節要來臨了，趁著節日向媽媽表達內心感謝吧！國泰飯店觀光事業旗下MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店與HOTEL COZZI和逸飯店推出母親節系列優惠活動。凡帶媽媽至慕軒飯店用餐，即享GUSTOSO義大利餐廳晚間嚴選海陸餐宴第二客半價、URBAN331威士忌酒吧主廚精選牛排第二客免費；和逸飯店．高雄中山館Cozzi THE Roof則特別精選Prime等級肋眼牛排、焗烤起司波士頓龍蝦等海陸主餐，搭配semi-buffet餐點吃到飽。慕軒與和逸飯店邀您與媽咪一同共創幸福食刻。

寵愛媽咪無極限 媽媽品嚐海陸餐宴半價

坐落在敦南林蔭大道上的慕軒飯店，即日起至5月31日止推出母親節特別企劃，2樓的GUSTOSO義大利餐廳晚間海陸餐宴每位1,980+10%，與媽咪一同用餐即享一人半價！主餐可選口感軟嫩多汁的炙烤肋眼牛排或鮮甜彈牙的爐烤波士頓龍蝦，搭配前菜、湯品、甜點等共六道佳餚，用美饌體貼媽咪的辛勞吧！另外，5月11日及5月12日母親節當週，特別推出午間套餐NT$520+10%優惠活動，主餐可選脆皮松露烤雞腿、香煎功夫鴨腿、鮮嫩爐烤海鱸魚，加上異國百匯自助吧吃到飽，絕對讓媽媽吃得心滿意足；1樓的URBAN331威士忌酒吧，週日至週四晚間限定的主廚精選牛排套餐每位NT$1,680+10%，5月份活動期間優惠買一送一，快帶媽咪免費大啖炭烤厚切8oz美國安格斯牛排！還有不容錯過的酒品優惠，活動期間內任選紅/白酒或調酒兩杯只要NT$520+10%，也可在悠閒午後跟媽咪來個下午茶約會，點選雙人下午茶將加贈手工可麗餅一份。

高空美景餐廳推中西式美饌 與媽咪共度溫馨時刻

和逸飯店．高雄中山館位於30層樓高的Cozzi THE Roof擁有絕佳海港美景，將於5月11日、5月12日特別為母親節精選Prime等級肋眼牛排、焗烤起司波士頓龍蝦、香嫩法式烤羊排等多款海陸主餐，任選一款再搭配semi-buffet包含主廚湯品、精緻冷盤、甜點、飲品等數十種料理吃到飽，每位NT$480+10%起；另有中式桌菜菜NT$8,000+10%起/10人，適合闔家品嚐。活動期間餐廳將贈送母親精美小禮乙份，並加碼贈Cozzi THE Roof 餐飲85折券乙張以表祝福心意。