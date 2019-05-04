大倉久和 珍馨相待母愛生輝

充滿溫馨氣息的五月，大倉久和大飯店推出一系列母親節餐飲優惠活動，讓您與家人一同感謝母親永不停止付出的愛。甫自東京大倉飯店、神戶大倉飯店調任，及自新加坡洲際酒店力邀就任的三位主廚，各自以母親節限定套餐及限定一品為為專屬於母親的日子更添光采。

歐風館西式自助餐

全年度提供歐日料理的歐風館西式自助餐，在05/11~05/12周末兩日的午晚餐期間，贈送現場每位母親康乃馨一朵，向母親的偉大致敬；同時趁著《三廚鼎立 美食新巔峰》的新廚就任熱潮，勝田 敏之主廚在同時段獻上他的拿手菜色之一: 《法式奶汁烤波士頓龍蝦》一份，以及酒水無限暢飲。05/01~05/31的感恩月活動則擴大對母親無微不至照顧的感動，平日的午餐、晚餐、下午茶時段消費皆享75折優惠外，凡表明母親身分的貴賓即享5折優惠。另外除了母親節當週週末外，5月平日周末致贈在座母親4吋蛋糕一份。

桃花林中華料理

連續兩年獲得台北米其林指南-米其林餐盤推薦，桃花林中華料理由自新加坡洲際酒店力邀就任的關耀簡主廚在母親節當週週末推出母親節限定套餐，將傳統粵菜重新詮釋後，食材皆為一時之選，將燕窩、鮑魚入菜，為母親滋補一番，精巧呈現卻又不失粵菜風範；同時點用母親節限定套餐的每組貴賓將獲得AROMA THEROPY沐浴旅行組合1組，讓母親的好心情在香氛氣息中延續。

山里日本料理

同樣連續兩年獲得台北米其林指南-米其林餐盤推薦的山里日本料理，其獨特之處在於「一間餐廳，四套獨立菜單」。在精通《京料理》的加藤 良一主廚帶領下，與天婦羅、壽司、鐵板燒主廚在山里各區塊推出母親節限定套餐。不論媽咪喜歡哪一種日式料理，皆能在此滿足願望。每組貴賓同樣能獲得AROMA THEROPY沐浴旅行組合1組，將優雅美學帶回家中，隨時享受SPA般沐浴氛圍。

即便在忙碌的日子中，依然要用「心」感謝媽咪。大倉久和大飯店為您準備多款精緻套餐NTD$2,000+10%起，豐富多元的西式自助餐則是最低NTD$780%+10起，為您的母親節留存美好回憶。