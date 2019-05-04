賴清德：中國早忘了五四精神　籲民進黨勿忘創黨核心價值

（台灣英文新聞／施家恩 綜合報導）今年適逢五四運動一百周年，前行政院長賴清德今（4）日在臉書專頁批評習近平日前有關五四運動的談話，指其悖離五四運動的精神，通篇強調「黨的領導」與「愛國主義」，完全忽略五四運動的核心－對於「民主與科學」的追求。

在五四運動百周年前，賴清德到中研院參觀胡適紀念館，也感念五四領袖們－胡適、雷震、傅斯年、傅正－的自由民主主張，深深影響了台灣。

對於習近平近日有關五四運動的演講，賴清德4日批評，通篇強調「黨的領導」與「愛國主義」，完全把五四精神侷限在共產黨的愛國主義中，至於五四運動核心－民主與科學的追求－卻完全隻字不提，顯而易見地，中國是走在背棄五四精神的路上。

賴寫道：「科學是追求幸福生活的進步動力。民主是維繫生活與自由的必要條件。」而今日的中國，賴感嘆，談科學只有技術，用它來控制、監視人民，更極權統治圖博、維吾爾及港澳；面對台灣，中國更是不停地以武裝威嚇、經濟霸權恫嚇台灣，中國早就忘了五四運動的民主精神。

賴清德同時也對民進黨呼喚，在一百年後的今天，要找回創黨的核心價值：獨立自主。他指唯有強化台灣民主，壯大台灣，才是台灣未來應該選擇的路。

4日賴清德參訪人工智慧學校，被媒體問及初選民調是否要納入手機，賴清德不回應。賴清德陣營之後在傍晚發出聲明，駁斥賴有「民調納入手機，初選會失控」說法的報導。

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