美國軍艦2007年來　穿越台海次數高達92次

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）「南華早報」（The South China Morning Post) 昨（4）日報導，過去12年來，美國軍艦穿越台灣海峽次數高達92次，並秀出一張表，藉此可看出美國在近幾年來在台灣海峽的活動軌跡。

報導中指出，雖然美國總統川普 (Donald J. Trump)曾表示對台灣的支持，包含祝賀蔡英文總統當選，但美國軍艦在川普接手執政後，來台灣海峽的次數遠不及歐巴馬執政時期。

pic.twitter.com/wXvQZRKlDw — James Kraska (@JamesKraska) 2019年5月3日

2016年，蔡英文總統當選那一年，美國軍艦來台海次數創新高達12次；在2013及2015年間，美軍艦也航經台灣海峽高達11次。

但在2016年航行次數最多的一年，美方並未對外宣布12次的航行數。

新加坡的防衛與戰略研究中心（Institute for Defence and Strategic Studies）研究員高瑞連（Collin Koh）接受訪問時指出，美國是否對外宣布其軍艦穿越台灣海峽，是北京反不反對的關鍵。

香港大學的中美關係專家胡偉星（Richard W. Hu）認為美方是否對外宣布，遠比軍艦實際穿越台灣海峽本身的次數來得重要。同時胡也認為當台灣海峽兩岸關係緊張時，美國軍艦出沒的次數也會增加。