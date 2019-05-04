談總統初選爭吵難免 羅文嘉：規則不要輕易改變

民進黨秘書長羅文嘉今天表示，未來一年選戰，台灣將面臨中國的威脅，當敵人利用民主要改變台灣的民主，我們只有更堅定民主的信仰與力量；總統初選，同在一個家庭中，爭吵難免，但一定要維持運作的機制，這個規則不要輕易改變。

5月1日（週三）中常會因總統初選日程草案提早在開會前曝光，引發中常委陳菊、陳明文等人批評，陳明文更質疑黨到底採主席制、合議制還是秘書長制，與羅文嘉言詞交鋒，引發關注。

羅文嘉下午受訪仍認為，這件事應該讓社會知道，很多基層很焦慮在問「我們怎麼了？」作為黨的秘書長必須化解黨員焦慮；「你問我在乎堅持什麼？」就是民進黨初選制度能夠好好走下去，就這麼簡單。

他說，民進黨就像一個大家庭，吵吵鬧鬧不同意見沒關係，但最後要有共識，目前共識是5月22日對所有初選時程與相關規定做一個確認，他正面看待並期待5月22日能夠有一個正面與振奮結果，這陣子紛紛擾擾可以過去，個人毀譽不重要，重要的是5月22日有一個好的結果。

記者問如果沒有好的結果是否回歸田園，羅文嘉說，會正面想，「我覺得會有好的結果」。

是否後悔接任黨秘書長，羅文嘉說，心情會有一些波動，他來的目的是要打一場捍衛台灣民主自由的選戰，沒有想到會有現在這個狀況，沒想到初選會拖這麼久、會有這麼大的爭議，他與黨主席卓榮泰一直想要化解。

他以一個家庭的父與母形容黨主席與秘書長的角色，爸爸要出外打拚，媽媽在家會碎碎唸管很多事，「我的角色必須管很多事，不會鬧事。」一個家庭有很多不同的孩子，孩子會有糾紛，因此要有一個公平制度，不能讓人覺得你偏（袒）誰，否則沒辦法運作。

羅文嘉表示，總統初選有兩個人，黨必須維持制度的公平性，「媽媽有時候會被嫌、碎碎唸、愛管閒事、什麼都要管，但這就是我的工作。」這個家的問題比他想像還多，因此必須鼓舞自己正面看待，每一次爭吵完都有累積一些結果，如同孩子的功課每天進一步一點就好了，希望兩位總統參選人能夠體會基層黨工與基層支持者的心情與焦慮。

羅文嘉說，民主沒有非誰不可，要相信民主的力量，過去靠這個力量創造台灣民主的成果、整個亞洲的成果，要好好珍惜與捍衛。

他進一步說，未來一年的選戰中，民主將面臨威脅，民主的威脅不在黨或台灣內部，來自中國極權國家，當敵人利用民主要改變台灣的民主，只有更堅定民主的信仰與力量才能守住。

是否覺得來自英派的壓力很大，羅文嘉說，這是一種焦慮，他可以體會這種焦慮，無可厚非。

他說，民主競爭本來就是各自努力賽跑，中央黨部就是要維持跑道的順暢、平整與規則的公平性，這就是我們要做的事情，做這些事情也許雙方的啦啦隊或選手可能會不滿意，但我們沒有辦法因為這種不滿意就特別配合誰去改變，請雙方的參賽者或團隊、啦啦隊能夠體諒。

羅文嘉表示，大家在同一個家庭中，爭吵難免，最後要相信都是為了這個家好，家一定有維持運作的機制，這個規則不要輕易改變，各自好好努力，最後結果不管誰勝誰負，都會全力支持對方，黨也會全力輔選，希望雙方有這個高度。