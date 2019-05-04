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全球5G安全會議　32國官員及電信商齊聚獨漏中俄

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By 施家恩, 台灣英文新聞－編輯
2019/05/04 16:31
（圖片來源：pixabay user mohamed_hassan）

（圖片來源：pixabay user mohamed_hassan）

（台灣英文新聞／施家恩　綜合外電報導）就在美國開始以國安疑慮為由，禁用中國華為及中興5G網絡產品之後的一年多，32國政府官員及電信商代表3日聚集在布拉格，共同探討5G網路安全，但中國及俄羅斯皆未有人受邀參與。

根據外電報導，這場由捷克政府做東的國際5G安全會議，目的是為尋求32國電信商龍頭及電信部門官員的共識，打造一個安全的5G網絡，這些國家來自北美、亞洲、東西歐、澳大利亞及以色列等地，會議結果料悠關這些國家未來十年在軍事、情報分享及重要基建議題的發展走向。

雖然會議由捷克主導，但仍脫不了美國的影響，據報美國利用這個平台，宣導「嚴格的網絡安全防範措施，比起單純禁止特定公司的服務還來得重要」，這樣的概念也早被許多國家所採用。

另據悉，大會草案文件建議與會代表，採用包括華為在內的中國廠商所無法達到的安全標準，以保障國內電信資安基建安全。

雖然多位與會代表已先言明，無法在這場會議上代表國家簽署一份正式具約束力的協議，畢竟該議題在其國內仍需匯集更多的討論，但代表們認同這項會議有助於降低踩雷（佈建一個不安全網絡）風險，尤其是不要為了省錢，採購可能危害國安的電信設備零件及服務。

這場會議的工作小組討論結果不對外公開，據悉會議除了討論5G網絡，與會者還談到更大資安風險議題。
5G

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