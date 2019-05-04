游盈隆：郭台銘對締造兩岸和平的想像太簡單

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）要爭取2020國民黨總統候選人提名的鴻海集團總裁郭台銘近日赴美會見總統川普，郭台銘會後向媒體表示，他跟川普說若當選總統，會當一名和平締造者，而不是麻煩製造者。

但真的可以如郭台銘所願嗎？

台灣民意基金會董事長、前台灣政治學會會長游盈隆4日在風傳媒上撰文評論，問道：「郭台銘究竟要如何締造兩岸和平？」游盈隆提醒，締造和平不只是願景與目標，更要談達成和平的方法及手段，否則就是不負責任的說法。尤其是當對岸虎視眈眈、文攻武嚇台灣之際，郭台銘對和平的想像，似乎太簡單。

游盈隆提醒郭台銘，戰爭與和平是人類社會自古以來政治上最重要也最棘手的課題，牽涉層面極廣，跟單純做生意不同，沒那麼簡單，應好好地、透徹地想通了再講。否則，「一旦真的當選總統，只會誤國誤民，誤盡天下蒼生。」

話鋒一轉，游盈隆砲火指向蔡英文，他提到蔡英文在4月19日在宜蘭一基層座談場合上說：「很多人主張民主機制用民調，…，但一旦民調，這個黨就分裂了；有民調一定有競爭，有競爭就一定有攻擊，有攻擊這個黨要怎麼團結？」4月30日，蔡總統到基隆視察基層建設時說：「黨的決策機制就在中常會與中執會，..，那真的有必要的時候，就是黨的全代會。」此等言論，給了民進黨全體一強烈暗示：必要時民進黨應該跳過目前進行中的初選程序，直接開全國黨代表大會以「現任優先」決定徵召她參選下一任總統。

游盈隆說，自由的競爭，是民主政治的必要條件，沒有自由競爭，就沒有民主可言。他指蔡英文的說法充滿著權力的思考，但沒有去想想民進黨的基本主張與核心價值是什麼？若民進黨真的拒絕競爭，廢除黨內民主程序與制度，那民進黨還有什麼存在的價值？