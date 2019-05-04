北美館跨界藝術家個展　探討多元議題展至7/21

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）北美館近日推出最新展覽「2019年藝術家個展系列I」，帶來4位藝術家從不同面向探討當代歷史、商品符號、權力等的多元作品，自即日起展出至7月21日止。

台北市立美術館（以下簡稱北美館）最新推出「2019年藝術家個展系列I」，同時呈現張碩尹、李明學、侯怡亭、倪灝四位藝術家的精彩作品，本次議題多元，內容涵蓋層面豐富，作品以各種媒介與形式與人互動，並以特別觀點詮釋與世界的互動關係。

此次，「個展系列I」包含張碩尹建構一個想像宇宙「Kosmos」，集結數個跨領域計畫合作成果，運用數位技術牽動自然與科技之間的微妙關係，透過不同時代博物觀的對照，企圖探討人類的慾望歷史；李明學「在放鬆的多數的陽光中」，鬆開習以為常的符號鏈結，幽默詮釋日常消費，創造出輕盈的另類解讀，重新檢視社會框架。

其中，李明學個展「在放鬆的多數的陽光中」改編自布希亞的著作標題「在沈默的多數的陰影中」。試圖探索各式陳列商品所造成的視覺符號經驗、社會價值、語言習慣等當代可能意義。

李明學表示，藉由個人幽默方式重新詮釋生活周遭事物，以荒謬與令人莞爾的誤讀方式，讓作品所衍生出的意義思考和約定俗成的意義交匯、轉換並相互地嫁接在一起。換言之，商品與物件的表象理解，在美學介入中，釋放使用經驗與認知的慣性，進而生產出差異的意義。



李明學個展「在放鬆的多數的陽光中」（圖/北美館）