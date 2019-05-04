美軍用波音737佛州墜河 143人全數獲救21人送醫

從古巴關達那摩灣起飛，美國國防部包機的波音（Boeing）737今天降落佛羅里達州傑克森維爾時，衝出跑道墜河，機上共有143人，當局表示有21人送醫，至少兩人輕傷。

傑克森維爾（Jacksonville）消防暨救災處說有21名乘客送醫，目前狀況皆良好。根據美國聯邦航空總署（FAA），有2人傷勢「非常輕微」。當地電視台WOKV-TV也報導，至少兩人在飛機遭遇大雷雨，試圖降落時受到輕傷。

美國廣播公司新聞網（ABC）報導，機上有136名乘客及7名機組人員。從古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）起飛的班機通常載送公務員、承包商及軍眷。

傑克森維爾市長柯瑞（Lenny Curry）稍早推文說落水的為商用客機，但這架波音737實際上是美國國防部的包機。柯瑞稍後表示：「機上所有人安全無恙。」

柯瑞在另一篇推文中表示，美國總統川普聯繫他，表示能為這起意外提供協助。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，當局也表示，救援小組今晚正努力控制飛機漏進水中的燃料。

傑克森維爾郡警長辦公室在推特上傳兩張照片，圖中有邁阿密國際航空公司標誌的飛機泡在附近聖約翰河（St. John's River）水中，這架機齡18年的飛機幾乎沒受到毀損。

邁阿密國際航空公司是家使用波音737-800的包機公司。路透社今晚仍無法連繫上航空公司代表。

國家運輸安全委員會（NTSB）正在調查這起意外。