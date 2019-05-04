賴清德談參選初衷 要讓台灣發展更好

前行政院長賴清德今天表示，台灣面臨少子化、人口老化等問題，他唯有崛起，與民眾共同面對挑戰、並成功因應，要讓台灣走得更遠、發展更好。

賴清德今天走訪新竹縣、市，首站參加新竹市台灣人工智慧學校新竹分校開學典禮，接著到新竹縣竹東鎮惠昌宮參拜，下午預定至遠東巨城購物中心辦「用行動帶來希望」簽書會，最後到新竹市滑板公園參加滑板選手見面會。

賴清德約在上午11時許抵達惠昌宮，賴清德致詞時說，台灣局勢變得異常險峻，撇除中共威脅不說，因應人工智慧工業4.0時代來臨，加上氣候變遷導致農業產期改變，未來，也要面對綠能產業發展，及少子化、人口老化等問題，都是台灣面臨的挑戰。

賴清德表示，台灣面臨各種問題，從他過去從政經驗，也知道問題嚴重性，他唯有崛起，帶領大家面對、解決問題，因此，他登記民進黨總統初選，也代表他接棒、承擔台灣下一個階段的責任。

賴清德說，他並非否定過去，過去執政好壞共同承擔，所以，他參選以來不做攻擊，只希望台灣在面對未來的挑戰中，他能得到各界支持，帶領大家面對各種挑戰時，能成功因應，讓台灣的路走得更遠、發展更好。

前新竹縣長鄭永金也到場支持，他說，賴清德下鄉低調，沒有通知，但得知賴清德到地方，支持他的人都自行前來。