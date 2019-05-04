睽違69年　泰王瓦吉拉隆功完成加冕大典

睽違69年，泰國今天舉行泰王加冕典禮，經過灌頂聖水以及接收八方聖水的儀式，象徵泰王瓦吉拉隆功獲得統治王國的正當性，他接著頒布加冕後的第一道王室諭令。

瓦吉拉隆功第一道王室諭令為：「吾將繼續保持充實並以法治理國家，為了領土與子民的利益與幸福，直到永遠。」

目前泰國屬節基（Chakri）王朝，始自1782年拉瑪一世（Rama I）在曼谷建城，2016年，已故泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）也就是拉瑪九世（Rama IX）駕崩，同年12月由他的兒子瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）繼位為拉瑪十世（Rama X）。

蒲美蓬1946年繼位，1950年加冕，因此這是泰國睽違69年後再度舉行加冕典禮，泰國政府斥資約10億泰銖（約新台幣9億6千萬元）準備這場大典。

在今天的加冕典禮前，瓦吉拉隆功前2天已祭拜拉瑪五世和拉瑪一世的雕像以及大皇宮內九位泰王的骨灰，並前往國柱神廟祭拜。

泰王的車隊今天早上近10時抵達大皇宮，典禮準時在預定的10時9分開始，先由僧王念經，泰王再換上白色袍子，坐在特製的亭子中，從上淋下象徵世俗和宗教結合的灌頂聖水。

用灌頂聖水沐浴淨身之後，泰王換上傳統的泰式服裝，坐上象徵羅盤8個方向的八角王座，依照順時針的方向，接受總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）、樞密院主席普瑞姆（Prem Tinsulanonda）、國會議長蓬碧（Pornpetch Wichitcholchai）、最高法院院長齊普（Cheep Jullamon）、婆羅門祭司等人從8個方向獻上八方聖水。

八方聖水採集自全泰國76府、107個地點，象徵泰王獲得治理國家的正當性。

完成聖水儀式後，瓦吉拉隆功從他現在使用的7層白傘，晉升成為使用9層白傘，並在9層白傘下接受婆羅門祭司獻上聖物。

婆羅門祭司先獻上刻有泰王頭銜的金箔和皇璽，再獻上28樣泰國王室聖物，其中最重要的五大聖物為王冠、王劍、權杖、王扇和犛尾拂塵、王履；瓦吉拉隆功戴上重達7.3公斤的王冠並穿上王履。

在禮炮聲以及婆羅門祭司的誦經聲中，瓦吉拉隆功正式完成神聖的加冕儀式，他接著進行冊封王后蘇堤達（Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya）的儀式，並頒布第一道王室諭令。

瓦吉拉隆功下午將和王室成員、樞密院以及內閣成員見面，接受他們的祝福，接著前往玉佛寺向佛陀宣誓他會成為佛教守護者。

加冕前夕，泰國王室宮務處1日發出王室命令，指出瓦吉拉隆功和蘇堤達已依照傳統結婚，因此冊封蘇堤達為蘇堤達王后（Queen Suthida）。

現年40歲的蘇堤達是瓦吉拉隆功第四任妻子，曾經是泰國航空空姐，並曾擔任瓦吉拉隆功的侍衛隊指揮官，近幾年經常在重要場合看到她隨侍在泰王身邊。

4日正式即位前一日，泰國王室3日頒布特赦御令，宣布要讓符合資格的囚犯提早出獄，給予他們「一個改過自新的機會」，其中包括，2008年因反對政府而入獄的「黃衫軍領袖，也獲得減刑或釋放。