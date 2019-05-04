指控升級！美官員首度以「集中營」形容再教育營

中國在新疆設置再教育營的傳聞由來已久，儘管眾多國家譴責，中國一直堅持是「反恐需求」，為了表達立場，美國在周五(3日)針對再教育營發表了至今最具譴責性的聲明，外界擔心中美關係可能會因此進一步惡化。

美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福(Randall Schriver)在一次針對中國軍事的討論中指出，中國利用國家武裝，強制將超過三百萬名穆斯林監禁在這些在集中營(Concentration Camp)中，這是美國首次有官員，推翻一般隱晦的再教育營(Re-education Camp)說法，上升到納粹德國期間的集中營。

衛報報導，在被問及為什麼會使用這個一般會與納粹畫上等號的詞彙時，薛瑞福說，考量到當地大約1千萬的穆斯林人口中，大約有30%被限制在營區內，再加上中國政府自身的考量和他們對外宣傳的口號，他認為這是一個「極為貼切的形容詞」。

事實上，週四美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)才沿用了聯合國也使用的「再教育營」一詞，表示中國這樣的行為讓人聯想起1930年代才會有的反人道行為，隔天薛瑞福就改用「集中營」作為形容詞，此舉被新疆官員斥為無稽之談，表示這些營區充其量只是「寄宿學校」。

中國長期以來都將這些營區，定調為打擊伊斯蘭激進主義的「職業訓練營」，但是國際社會可不買帳，在此之前，美國已經針對中國在新疆的官員祭出制裁措施，中國已經警告會以類似的報復行為予以反擊。

美國並指控，中國懲罰向孩童傳授伊斯蘭文化的行為，也不允許父母替孩子取傳統的維吾爾名字，另有證據指出，政府還在當地強迫蒐集DNA、實施戒嚴法，並廣設警方檢查哨，以嚴加控管當地人生活，這些都遭到中國政府的否認，人權團體仍在蒐集更確實的證據。