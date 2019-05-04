醫療暴力事件頻傳 　剛果民主共和國伊波拉防疫停滯

由於地方居民對醫療人員的不信任，剛果民主共和國的伊波拉病毒防疫工作已經停滯，最新的數據指出，因病毒而死亡的人數已經超過1000人，如果沒有改善的因應機制，這個數字還會繼續攀升。

該國公共衛生部表示，自從去(2018)年8月伊波拉疫情爆發以來，已經有超過1450起確診案例，上周五又有14名病患因此喪生，總死亡人數已經來到1008人，突破千人大關，世界衛生組織(WHO)則指出，光是上周一周，就有126起確診案例。

公共衛生部發言人Jessica Ilunga說，這幾周地方對防疫人員的不信任導致許多起暴力事件，讓防疫人員對新爆發傳染的地區，無法進行妥善的控管，每次有暴動發生，包含追蹤病患、發放疫苗和安全掩埋死者的活動就必須暫停，這也是疫區逐漸擴大的原因。

伊波拉在去年十月於東部的北基伍省(North Kivu)爆發後，逐漸散播至鄰近的依圖利省(Ituri)，為了控制局勢，醫療人員動用了仍在實驗階段卻有97.5%成功機率的疫苗，為將近11萬人接種。

然而，《刺胳針傳染醫學雜誌》(Lancet Infectious Disease Journal)最新的調查顯示，32%的疫區居民不相信病毒存在，且病毒是社會菁英捏造來謀奪經濟利益的工具，更有高達36%的受訪者認為，所謂的「病毒大爆發」是外人用來使當地局勢混亂的騙局，1000人中，只有不到三分之二的受訪者願意接受疫苗接種。

除了常被伊波拉患者的家人驅離外，醫療人員面臨最嚴重的威脅，其實是針對醫療中心和醫療人員組織化的攻擊，這些暴力活動從今年1月開始，已經發生了119起，武裝團體甚至在4月攻擊北基伍省布滕博市的醫院，並殺害了一名喀麥隆籍的WHO醫生。

無國界醫生組織(MSF)在基伍省的據點也在2月遭受攻擊，迫使該組織終止在該省的一切醫療行為。

前聯合國剛果民主共和國專家和研究員Christoph Vogel說，這次疫情爆發的區域曾見證長期的武裝衝突和區域暴力，因此充斥著社會底層與社會菁英階層間彼此的不信任，這也是為什麼疫情這麼難掌控的原因。

現階段，由於暴力事件頻傳導致防疫工作陷入困境，剛果民主共和國的伊波拉問題，已經成為歷史上第二嚴重的伊波拉感染，上一起大爆發事件，在2013年到2016年間，在西非導致大約11300人喪生。