國民黨二二八事件33筆政治檔案　促轉會裁定將歸還政府

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）促進轉型正義委員會表示，針對中國國民黨通報的檔案清冊，已裁定其中33筆為二二八事件政治檔案，要求國民黨將相關檔案歸還政府。

促轉會昨（3）日發布新聞稿，表示在週三（1）日召開的第24次委員會議中，針對國民黨所通報的檔案清冊，決議其中33筆為政治檔案，至於其餘已通報的檔案，本會後續將分階段完成審定。

本案審定處分書寄達國民黨；此次審定過程中，促轉會除邀請專家學者提供意見外，也發函請國民黨提供檔案內容及陳述意見。促轉會指出，這批審定為政治檔案的33筆內容涉及1947年二二八事件發生當時國民政府、民間各界對事件的處理意見、決策與特定人士於事件期間之活動紀錄，以及動員戡亂體制、戒嚴體制之建立及施行。

這些檔案包括1945年8月15日以後政府機關（構）頒定之法律命令，政黨舉行之會議、議案、黨內執行動員戡亂、戒嚴等相關檔案、文件與紀錄，符合《促進轉型正義條例》條文中對政治檔案的定義，因此促轉會委員會議決議審定為政治檔案。

促轉會表示，國民黨應於處分書送達30日內將相關檔案原件移歸國家發展委員會檔案管理局。

促轉會提及，國民黨於去（2018）年10月間向促轉會通報之檔案共4萬3,095筆，內容十分龐雜，經促轉會逐一檢視，初步已排除約兩萬筆應非屬政治檔案。