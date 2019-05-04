都會女性愛看戲成趨勢　午休、睡前黃金手滑期

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）台灣藝文票券主銷售平台「兩廳院售票系統」，委託國立交通大學分析過去6年的銷售資料，發現雙北地區女性會員人數過半，而大家明顯偏好在午休以及睡前消費。

「兩廳院售票系統」今（2019）年委託國立交通大學統計學研究所分析2013年至2018年藝文票券銷售資料，此次統計調查對象為兩廳院售票系統「購票會員」與「銷售節目」；統計標的包括售票趨勢變化、購票者樣貌及消費行為、新場館崛起藝文人口流動觀察等主題。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，透過售票系統的數據觀察世代發展的趨勢，也從中分析觀眾成長的樣貌。目前兩廳院售票系統或許尚未能涵蓋全台灣毎一場演出的售票資料，但的確可以綜觀台灣表演藝術票房的概略面貌，希望透過客觀的角度由數字出發，檢討過去、思考現在並預測未來。

分析結果顯示，兩廳院售票系統的年平均票房共達12億，售出186萬張票券、演出場次達6,560場，其中，戲劇類節目穩佔5成，而音樂類節目則逐年成長。

特別的是，購票會員多數為30歲至44歲的女性，居住地區集中於六都，雙北地區會員則佔全體購票會員數50%，其次為台中10%、高雄8%、桃園7%、台南5%。

另外，從男女年齡階段也可看出不同的消費行為，30歲至44歲為主力購票群，其購票人數與票數佔全體5成；而35歲開始，男性於音樂節目購買比例逐年增加，女性則於45歲後，單次購票1張的比例漸增。

下廣告的黃金時段！結果顯示，會員購票時間分佈皆相對集中於中午12點至下午1點，及晚上11點至12點兩時段，明顯呈現民眾購物多於午休及睡前進行。

值得一提的是，兩廳院也公布2018年人氣節目榜單，分為舞蹈、音樂、傳統戲曲、現代戲劇四大類。其中，雲門45週年「林懷民舞作精選」為舞蹈類第一名、明華園戲劇總團帶來的2018文學跨界新作「俠貓」則為傳統戲曲類最受歡迎。



國立交通大學統計學研究所助理教授高竹嵐（圖/兩廳院）