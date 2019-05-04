習近平演講紀念五四運動百年　CNN、中研院學者：虛偽矯情

（台灣英文新聞／施家恩 綜合報導）今年是五四運動一百週年，中國領導人習近平近日在一紀念大會上發表五四運動的談話，把五四精神侷限在共產黨的愛國主義框架中，發言不僅引起國際主流媒體CNN的關注與嘲諷，台灣中研院近代史副研究員陳儀深也表示，中共對於自由民主沒有意圖，更搞個人崇拜，沒有尊重五四精神。

CNN日前報導，開頭就語帶嘲諷，指在一個對異議言論容忍度低的國家，其領導人竟然會公開頌揚一個百年前反抗政府、追求民主、個人主義、及科學的學生運動。但當然，這場具歷史意義的百年前學生運動，在習近平的解讀下，只剩下「愛國主義」，而且也突顯中共領導下中國近半世紀以來，以悲劇告終的幾場學生運動之荒謬感。

報導提到，近幾年在習近平統治下，中國在校園當中的政治審查及壓迫與日俱增，甚至是左派思想的學生領袖也會因「支持勞權」而「被消失」。更諷刺的是，北京大學是百年前五四運動發源地，如今，北大學生卻自身難保。在紀念五四運動前夕，北大「再度」傳出有五名左派運動學生被跟蹤且消失，因此，社會還能對中共期待什麼？

如同中共之前的領導人，習近平一樣會把五四運動與中國共產黨的創立連結在一起，肯定西方帝國主義勢力瓜分中國權利那個時代背景下，那個反帝愛國的五四運動，可惜的是，這個運動下追求民主、個人主義、及科學的學生運動，在極權中共政權的詮釋下已完全走樣，只剩下「愛國主義」，習近平談話絕口不提五四運動時時任北大文學院院長的陳獨秀提出的「德先生」與「賽先生」（民主）概念。

習近平在紀念五四運動百年大會發表講話稱，要主動走近青年、聽他們說真話，而面對這些閱歷不廣的年青人，要給予包容，當他們犯了錯時，要及時指出並幫助他們糾正，給予一些偏激思想上的教育引導，現在聽來則是格外諷刺虛偽。

回到台灣，中研院近代史副研究員陳儀深3日在一座談會上，也從五四精神探討中共政權成敗。根據自由報導，他指出，中共對於自由民主沒有意圖，只要一天不開放自由組黨就無法民主化，另外，從五四的精神來看習近平最近對於五四運動的講話，陳指習完全把五四精神侷限在共產黨的愛國主義中。

不僅如此，陳儀深也回顧，2018年3月中國人大表決通過的憲法修正案，在馬列、毛、鄧「三個代表重要思想」之外加入習思想，開歷史倒車、搞個人崇拜，對於自由民主沒有意圖也沒尊重五四精神，從這個角度來說中國政權是失敗的；反觀台灣，戰後國民黨在台灣實施黨禁，1986年後終於有反對黨成立，14年後，國民黨下台一鞠躬，完成政治的現代化，相對於共產黨來說，台灣是民主機制的成功。