設計新秀能量！松山文創學園祭62系所輪番展出至6/10

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）不只世貿新一代，松菸也舉辦「松山文創學園祭」，讓大家一睹畢業生創意！第8屆松山文創學園祭「RE‧SET」展出橫跨建築、室設、時尚等作品，共邀請全國62間系所，策劃36檔展覽精彩可期，自即日起展至6月10日止。

2019松山文創學園祭提供學生畢業製作展演舞台一同交流，每檔展出皆由學生團隊自行策畫、執行及規劃，每年皆吸引超過20萬觀展人次，其中包含眾多業界與專業設計人士，來此發掘明日之星及尋找設計靈感，為園區重點自辦活動之一，今年預計將有超過5千名學生參展。



松山文創學園祭多元展出（圖/松菸）

2019年以「RE‧SET」為活動主題，廣納學生創意與巧思，讓80年老菸廠RESET為嶄新畢展舞臺，本屆也將擴大舉辦「創作青年交流計劃」，除了展前工作坊，也將評選優秀學生參訪泰國，與國外設計師直接交流，全面扶植原創新秀。

「松山文創學園祭」已於昨日展（3）開，首先登場的展覽為中國文化大學聯合畢業成果展、玄奘大學時尚設計學系及藝術與創意學系，透過靜態展覽、動態時裝秀等形式呈現，後續也將展出包括建築、景觀、美術、室內設計、時尚設計、工業設計、大眾傳播、及新媒體設計等科系作品。

其中，「台灣室內空間設計學會」已連續8年策畫室內及空間設計聯合展覽，此次將再次攜手16所室內設計校系共同展出。台灣室內空間設計學會表示，感謝松山文創園區舉辦的松山文創學園祭及各校的努力，讓此活動成為室內及空間設計學生人才與創意的交流平台，也是國內新秀向世界發聲的絕佳舞台。

另外，「中華民國景觀學會」聯合11所全國景觀校系，展出高達300件作品，藉此讓民眾了解景觀對於人們及環境的重要性。

值得一提的是，松菸裡面的「松菸小賣所」也將推出學園祭限定優惠活動，憑學生證可享部分飲品9折優惠；「Red Bull」將於特定周末設立能量補給站，為參展同學帶來滿滿的能量；每週末將與與西門紅樓合作舉辦「東西好文創市集」，體驗職人手工的溫潤質感。更多詳情請前往官網查詢。



松山文創學園祭（圖/松菸）