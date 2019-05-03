『旅遊健走必敗鞋』 舒適和時尚感兩者兼備

以舒適聞名的運動休閒品牌SKECHERSGOWALK系列，一直是深植消費者心中的代表作，自2017年GOWALK 4推出至今熱銷兩年，為了讓消費者享受更頂級的舒適感，2019年SKECHERS結合專利科技再升級，在眾人期盼下推出GOWALK 5強勢回歸。

必懂!!解密好穿DNA

解密全新一代「SKECHERSGOWALK 5健走鞋」DNA，發現以ULTRA GO一體成型雙重密度大底的設計是基礎，搭配SKECHERS專利科技升級的「COMFORT PILLAR」舒適支柱群大底科技再做強化，是最大亮點，可以進化提升穩定支撐與避震緩衝；同時「COMFORT PILLAR」這個優點GOWALK 5還將它縱橫置入於鞋底各部位，來支撐後腳跟觸地時的最大衝擊力、中足所需的體重支撐，以及輔助前腳掌的前進推蹬力量，讓全面性的支柱密度更加軟Q，因此創造出GOWALK 5避震緩衝功能及步伐良好的絕佳優勢。除此之外，此次升級版的GOWALK 5，首度將支柱群延伸到鞋底側牆，於落腳和下腳時，擁有更全面的回饋與避震，帶給行走時前所未有的舒適感受。難怪獲得許多旅遊部落客力薦為旅遊健走必敗鞋。

時尚!!曾之喬力薦百搭款

全新一代SKECHERSGOWALK 5健走鞋，除了舒適輕盈，款式更多樣，推出套入款及綁帶款，想要套上就走或是時尚綁帶，都是百搭款，每一款都能穿出屬於個人獨樹一格的品味與時尚感，感受「自遊行，哪都型」的生活態度。已連續二年成為SKECHERS代言人的曾之喬表示：「還沒代言SKECHERS前，就因為SKECHERS穿起來很舒適而常穿，代言之後發現SKECHERS不只好穿，而且還很時尚」，造型百變的她，最近因為拍戲經常飛往國外的喬喬更提及：「不論在下戲後或移動城市間，我都喜歡穿著它，舒適又能兼具我要的時尚感」。

時尚造型家Judy Chou跨界合作

全新一代SKECHERS GOWALK 5已於4月中旬上市，甫上市即已成為全台SKECHERS門市熱銷排行榜第一名，除了電視廣告熱播外，SKECHERS也首度與時尚界的風格表率 Judy Chou合作拍攝「移動城市」概念短片，由她演繹在城市中努力生活扮演多重身份的女性，透過SKECHERSGOWALK 5重拾自信熱情，享受回歸自然沒有包袱的自己，「移動城市」影片僅於網路數位平台與SKECHERS門市播出，SKECHERSGOWALK 5將以嶄新的面貌帶給大家驚喜，敬請期待。

為歡慶母親節，即日起至5月12日止，SKECHERS全台門市鞋款及服飾一雙/件9折、二雙/件以上(含二雙/件) 85折，單筆消費滿 $5,800，再送SKECHERS TPE無毒雙色瑜珈墊 (電玩風)，價值$1,890元，數量有限，送完為止。