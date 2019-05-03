鳳凰花開、驪歌輕唱的畢業季到來。同窗情誼、師長們諄諄教誨，在這個季節最深刻動人，學生師長們最不捨卻也最期待的畢業重頭戲，就是感恩謝師宴，絕對要留下最美麗的回憶！
想打造一場完美謝師宴，礁溪麒麟大飯店顧及同學們預算考量，即日起至7月底前推出價格花費平實經濟的「2019謝師宴」專案。「自助美饌百匯」平日每人只要NT$680+10%元起，提供多款異國珍饌佳餚，包括綜合鮮蔬沙拉、頂鮮美味海鮮冷盤、日式生魚片、風味熱食區、湯品、現切牛排、繽紛奪目的手作蛋糕及果汁汽水無限暢飲，吃到飽小資超划算！搶搭今年揪團熱潮，祭出超值「揪團優惠」，訂餐達30人贈送1人免費、達50人贈送2人免費等多種好康專案，實為謝師宴大小派對活動的歡樂首選。
另外，針對人數較少的班級，提供同學們選擇「中式桌宴」每桌十人NT$6,800+10%元起，品嚐美味料理聞名的主廚手路菜，桌宴菜色內含生菜味噌沙律烤鮮蝦、蠔皇靈菇麒麟鳳片、蒜味南乳香酥肋排等十道經典中式菜色，適合喜愛品嚐中華料理的師生們。活動期間優惠啤酒及紅酒買1送1，消費滿5桌每桌贈送果汁暢飲、麥克風與音響設備，眾多貼心的優惠禮遇，讓餐宴增添無限美好回憶！
礁溪麒麟大飯店公關協理楊程允表示，位於飯店2樓宴會廳，場域挑高豪華寬敞，可容納28桌中式宴席，亦可彈性調整、區隔多間宴會空間，搭配連動投影螢幕，身歷其境的立體聲光效果可依需求加價選購。楊程允特別指出，飯店推出一系列謝師宴專案，讓精打細算的同學們可以有更多元的選擇，畢業季謝師恩精省荷包，腳步要加快！
礁溪麒麟「感謝師恩·致青春乾杯」打造一場優質謝師宴
鳳凰花開、驪歌輕唱的畢業季到來。同窗情誼、師長們諄諄教誨，在這個季節最深刻動人，學生師長們最不捨卻也最期待的畢業重頭戲，就是感恩謝師宴，絕對要留下最美麗的回憶！