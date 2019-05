美國防部年度報告：從台灣到北極　都要防範中國解放軍

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 美國國防部在當地時間週四(2日),向國會提出「2019中國軍力報告」(Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2019)。

在兩岸問題方面,報告認為中國從來沒有放棄使用武力統一台灣,並列出多種解放軍可能採取的進攻模式。

報告指出,中共解放軍在陸海空方面都有長足發展,快速縮小與西方國家的差距。但解放軍若企圖對台灣動武,仍要冒相當大的政治風險。一則是台灣人民將可能因此更加強化追求獨立自主的決心,另一方面國際社會勢必強烈反彈。

報告另外指出,他們推測中國解放軍將會在世界各地興建軍事基地,以保護「一帶一路」的各項投資計畫。

目前北京的海外基地僅有一處,是位於東非的吉布地(Djibouti)。美國防部推測未來中國打算興建軍事基地的國家,是在巴基斯坦。然而中國解放軍全天候駐守在他國境內,自然也會讓各地主國感到不安並提高警覺。

報告指出,其他可能興建中國軍事基地的區域,涵蓋中東、東南亞,以及西太平洋。

中國老早就在具有主權爭議的南海環礁,建立武裝前哨站。去年(2018年)有報導指出,中國也曾有意在阿富汗西北與中國接壤的瓦罕走廊(Wakhan corridor,又稱阿富汗走廊)興建軍事基地。

報告並引述《華盛頓郵報》稱,中國已經在塔吉克東部建立了解放軍的前哨站,其位置非常接近瓦罕走廊與中國和巴基斯坦交界的區域。

習近平企圖將中國勢力從其「後院」,向東亞及東南亞延伸的企圖,不言可喻。

值得注意的是,據悉因為中國對丹麥格陵蘭(Greenland)表示很有興趣,打算興建研究站、地面衛星站、整建機場和擴大採礦等,已經讓丹麥感到坐立難安。

報告強調,所謂「民間研究工作」可能意味中國將加強在北極地區部署軍力,「甚至可能包括部署潛艦到該區,以便嚇阻敵人的核子攻擊」。

美國國防部2019中國軍力報告 超連結在此