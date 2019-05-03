新北幼教課程在地化 末代役男與石門附幼兒童玩自然

石門國小附幼營造在地課程特色，將教室學習區活動結 合戶外踏查，帶孩子觀察菜園，研究昆蟲。 畢業於相關科系的替代役「泰山哥哥」 耐心陪伴幼兒進行觀察與飼養， 更讓害怕昆蟲的孩子開始照顧竹節蟲。

末代教育替代役男柳雨德來自新北市泰山區， 畢業於宜蘭大學森林暨自然資源學系研究所， 在校園中是超高人氣的森林泰山。石門附幼的在地特色課程中， 常常可以看見「泰山哥哥」與幼兒園孩子觀察菜園、 研究生物的身影，在孩子心目中泰山哥哥是位令人崇拜的偶像。

幼生小桀的媽媽說，孩子過去很害怕昆蟲，只要遠遠瞄見昆蟲， 便會驚聲尖叫，躲到大人身後顫抖哭泣，遲遲不敢靠近， 對於植物更是興致缺缺，但因為小桀很喜歡泰山哥哥， 在泰山哥哥的陪伴與鼓勵之下，小桀居然開始親近自然觀察區， 甚至可以在自然觀察區大方地向媽媽介紹動植物。

安安的媽媽也提到，安安平常對周遭事物敏感度較低， 但因為泰山哥哥悉心的指導，安安能夠關懷教室中飼養的竹節蟲， 也學會正確照顧竹節蟲的方法，非常細心地幫忙清潔竹節蟲的家， 回家後也都會和家人分享，家人們都發現安安變得更加有自信了！

泰山哥哥表示，在服役前，自己就對生態非常有興趣， 也很喜歡小孩子， 能夠與幼兒園的孩子們分享自己喜歡且擅長的事情，協助老師教學， 實在是一件很有成就感的事情，感受到在地非常多的溫暖與熱情， 退伍後還想繼續陪伴這些孩子觀察自然生態， 當幼兒園寶貝們永遠的泰山哥哥！

校長王聰宜也提到，希望泰山哥哥在未來能夠繼續保有赤子之心， 運用自己所長，做自己喜歡的事情，造福社會也成就璀璨人生。

新北市自行研編「我的新北我的家-在地化課程教學資源手冊」， 並自105年持續推廣， 透過幼兒的生活經驗引導幼兒主動探索學習， 將在地的人事物以多元性、地區性及適切性教學方式呈現， 豐富幼兒的學習資源。石門附幼依據環境特色， 設計符合幼生在地生活經驗的教保活動，使幼生產生有意義的學習。