新北幼教課程在地化 末代役男與石門附幼兒童玩自然

幼兒向家長介紹自然觀察區裡的植物 (新北市政府教育局提供)
幼兒說自然觀察區中的故事繪本給大家聽 (新北市政府教育局提供)
泰山哥哥陪寶貝們在菜園種玉米 (新北市政府教育局提供)
石門國小附幼營造在地課程特色，將教室學習區活動結合戶外踏查，帶孩子觀察菜園，研究昆蟲。畢業於相關科系的替代役「泰山哥哥」耐心陪伴幼兒進行觀察與飼養，更讓害怕昆蟲的孩子開始照顧竹節蟲。
末代教育替代役男柳雨德來自新北市泰山區，畢業於宜蘭大學森林暨自然資源學系研究所，在校園中是超高人氣的森林泰山。石門附幼的在地特色課程中，常常可以看見「泰山哥哥」與幼兒園孩子觀察菜園、研究生物的身影，在孩子心目中泰山哥哥是位令人崇拜的偶像。
幼生小桀的媽媽說，孩子過去很害怕昆蟲，只要遠遠瞄見昆蟲，便會驚聲尖叫，躲到大人身後顫抖哭泣，遲遲不敢靠近，對於植物更是興致缺缺，但因為小桀很喜歡泰山哥哥，在泰山哥哥的陪伴與鼓勵之下，小桀居然開始親近自然觀察區，甚至可以在自然觀察區大方地向媽媽介紹動植物。
安安的媽媽也提到，安安平常對周遭事物敏感度較低，但因為泰山哥哥悉心的指導，安安能夠關懷教室中飼養的竹節蟲，也學會正確照顧竹節蟲的方法，非常細心地幫忙清潔竹節蟲的家，回家後也都會和家人分享，家人們都發現安安變得更加有自信了！
泰山哥哥表示，在服役前，自己就對生態非常有興趣，也很喜歡小孩子，能夠與幼兒園的孩子們分享自己喜歡且擅長的事情，協助老師教學，實在是一件很有成就感的事情，感受到在地非常多的溫暖與熱情，退伍後還想繼續陪伴這些孩子觀察自然生態，當幼兒園寶貝們永遠的泰山哥哥！
校長王聰宜也提到，希望泰山哥哥在未來能夠繼續保有赤子之心，運用自己所長，做自己喜歡的事情，造福社會也成就璀璨人生。
新北市自行研編「我的新北我的家-在地化課程教學資源手冊」，並自105年持續推廣，透過幼兒的生活經驗引導幼兒主動探索學習，將在地的人事物以多元性、地區性及適切性教學方式呈現，豐富幼兒的學習資源。石門附幼依據環境特色，設計符合幼生在地生活經驗的教保活動，使幼生產生有意義的學習。